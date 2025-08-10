Opinión | En corto
La mosca en el coche
El de la lucha contra el insecto en un coche en marcha, es un juego en extremo peligroso, que no se debe emprender jamás. Una avispa o abeja es una situación límite (en la que mejor buscar un lugar en que parar), pero hablo de esa simple mosca de toda la vida, pegajosa, insistente, huidiza, más rápida siempre en esquivar el golpe que la gorra en darlo, que nos podemos encontrar en grupo en la carrocería al volver al coche y en seguida se cuelan al abrir las puertas para ventilarlo, como si fueran ya sus dueños legítimos. Una vez en marcha es inútil abrir ventanillas, pues el aire que entra las empuja dentro. Puesto que tampoco parece proporcionado hacer una parada para la expulsión (no siempre fácil, por otra parte), el consejo es sobrellevarlas. El juego, meramente mental, consiste en imaginar que la mosca nos ama y por eso nos da el viaje, relajando el rostro en un gesto beatífico.
