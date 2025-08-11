Con el dorsal 17, Ed Sheeran

Ed Sheeran.

Ocurre desde principios de esta década, pero cada verano vuelve a saltar la misma sorpresa. Entre millones de sus incondicionales seguidores vuelve a viralizarse quién lucirá una temporada más el dorsal número 17 del conjunto inglés del Ipswich Town. Se trata del cantante Ed Sheeran, fanático desde su más tierna infancia de la escuadra representativa del entorno en el que creció.

Todo comenzó allá por 2021. Los dirigentes del club le propusieron al intérprete nacido en Halifax, cerca de Ipswich, la posibilidad de incluirlo de manera oficial en la plantilla del primer equipo. La reacción del propio Sheeran fue de sorpresa. No podía creer que eso fuese posible. Quién iba a decirle por entonces que lo que arrancaba como una ocurrencia, a modo de agradecimiento al patrocinador más célebre del club, iba a asentarse y al mismo tiempo a generar tantas ventas de la camiseta oficial con su nombre.

Ya nadie entiende la lista de dorsales del recién descendido a la Championship, la segunda categoría del fútbol inglés, sin la aparición de la famosa voz de Shape of You. No obstante, la pasada campaña supuso una breve interrupción en tan peculiar tradición. Y es que después del ascenso a la Premier League, con normas mucho más estrictas que en el resto de competiciones, la patronal del fútbol británico impidió dicha inscripción en la temporada 2024/25.

Ese paréntesis terminó. El Ipswich Town cerraba la campaña entre los tres últimos clasificados, como Southampton y al Leicester City, y este mismo fin de semana ha arrancado la segunda división inglesa con el dorsal 17 reservado al propio Sheeran.

Para quienes conozcan al Ipswich desde hace pocas décadas, quizás resulte sorprendente que este modesto club albergue en sus vitrinas tanto un título de la Premier League, el que se remonta a la competición de 1961/62, como una FA Cup, bastante más reciente (1977/78). Pero sin lugar a dudas su campeonato más importante, fuera de las Islas Británicas, lo alcanzaría en la temporada 1980/1981, al proclamarse ganador de la entonces Copa UEFA.

El caso de Ed Sheeran no es único, si bien es cierto que tiene una dimensión planetaria imposible de alcanzar. Son numerosos los músicos e intérpretes que han señalado que la fuerza del fútbol es muy superior a la que despiertan sus composiciones. En España, Saiko marcó un antes y un después hace ahora dos años.

El Granada CF hacía oficial el pasado verano el vínculo como patrocinador principal que establecía con este joven cantante. El afamado aficionado rojiblanco acababa de cerrar por entonces un acuerdo para su nombre apareciese como nueva marca en las equipaciones para esta pasada temporada.

La entidad nazarí señalaba lo siguiente a través de sus perfiles en redes sociales: «Este patrocinio, nunca antes visto en el mundo del fútbol, une la cultura y el fútbol para formar una sinergia sin igual entre el artista y el club. No será un sponsor al uso, ya que el entretenimiento y las experiencias cobrarán un papel protagonista».

Lo cierto es que ese periplo concluyó al terminar el pasado curso y, de cara a la nueva temporada, el patrocinador principal del equipo nazarí será rotatorio, con empresas pertenecientes a la Cámara de Comercio de Granada.

En el caso de Sheeran, el vínculo va también más allá del simbolismo de tener reservado un dorsal oficial a su nombre. Porque allá por 2023 se dio a conocer que el intérprete había adquirido un paquete accionarial equivalente al 1,4% de la entidad. Aclararon los directivos en ese momento que se trataba de una inversión indirecta, sin derecho alguno en la gestión o toma de decisiones de la entidad. Se trataba sin embargo de que la unión entre club y jugador fuese ya indefinida.

Habrá quien también piense en que alguno de estos cantantes algún día incluso salté al césped por unos minutos. Recordemos que a principios del año pasado, en Argentina, generó un revuelo planetario aquel instante en el que el streamer Spreen ingresaba en el césped por unos minutos, en mitad de un partido oficial de la Liga. Fue con la camiseta de Deportivo Riestra. Aquella broma de mal gusto derivaría luego en una sanción económica y las advertencias del Tribunal de Ética de la Federación argentina.