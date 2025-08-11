Los partidos nunca detectan su corrupción

Feijóo despidió a los medios presentes en su comparecencia para hacer balance del curso político con un: «Si ustedes pueden descansar algunas semanas, les felicito. Y los que no puedan descansar, que sepan que las vacaciones están sobrevaloradas». Y ya acumula torpezas suficientes como para saber que ha metido la pata hasta las cejas; que esta, y no otra, será la frase de la convocatoria que las hemerotecas conserven en formol.

¡Qué larga y empinada se le está haciendo la oposición a Feijóo! Como el niño cansado del viaje en coche que no para de preguntar: «¿Falta mucho? ¿Falta mucho?». Sin embargo, si algo hay que reconocerle al gallego, es que hace justicia a todas las acepciones de la palabra. Oposición proviene del latín oppositio; esto deriva de ob-, que indica oposición, y ponere, que significa «poner». O sea, colocarse con premeditación y alevosía en la posición del «no», en la que viajan, en el asiento trasero, el niño cansado y Feijóo.

¡Pero hay múltiples -y agotadoras- oposiciones! La oposición en astronomía, cuando un astro se encuentra a 180 grados del Sol desde nuestra perspectiva terrestre. Un ejemplo archiconocido -y la mar de romántico- es la luna llena. Esta oposición al sol es la causante de que suspiremos al verla totalmente iluminada por la luz solar, aunque también nos vale para recordarle a Feijóo eso de «si lloras por no ver salir el sol, las lágrimas te impedirán ver las estrellas».

Está la oposición más cansina de todas: la política, de la que la de Feijóo es la cabeza más visible. Encomendado día y noche a la labor de oponerse al Gobierno y, de nuevo, decir «no», sin importar cuál sea la pregunta o la propuesta de ley.

Y por último, también recibe el nombre de oposición el conjunto de pruebas selectivas en que los aspirantes a un puesto de trabajo, generalmente en la administración pública, muestran su competencia, que es juzgada por un tribunal. He aquí la dificultad: la oposición no consiste en ascender otro peldaño, sino que es el máximo exponente de la tan manida meritocracia frente al nepotismo. No solo hay que demostrar que se sabe, sino que se sabe más que los demás. Por eso nadie prepara una oposición durante años para decir, la mañana siguiente al examen, «no me han dado la plaza porque no quiero». Y saber más que el candidato actual en el cargo incluye en sus mínimos que las vacaciones no están «sobrevaloradas», sino que son un derecho reconocido en el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores y en el artículo 40 de la Constitución. Orgullo de ser español es presumir de que España se convirtió en 1931, con el Gobierno de la II República, en uno de los países pioneros en reconocer las vacaciones pagadas para todos los trabajadores. Y patriota es, lejos de hacer chascarrillos, defenderlo. Y ojalá, también, usarlo. Que tanta paz encuentre como descanso deja.

Porque es un hecho probado que es mucho más agotador decir «no» que decir «sí» -sin hablar del trabajazo de tener que justificar cada negativa sin caer en los machacones «porque sanchismo», «pero dictadura», o «es que la legislatura está agotada, convoque elecciones ya»-.

Que haga como los socialistas, que van a poner playa de por medio con instrucciones precisas de caminar de puntillas, a la sombra y en silencio. Dejando a los populares la tarea de tapar cada escándalo de corrupción con torpes titulares. Solitos. Armados con un micrófono delante o con el botón de tuitear.

Pero «no es no» también para quien se instala en la oposición. El mismo Feijóo que despidió a los suyos el verano pasado pidiéndoles que descansaran, «pero con un ojo abierto» ante una inminente convocatoria de elecciones frente a una legislatura que consideraba «agotada», ahora les encomienda ponerse en «modo electoral». «Tenemos que electoralizar el partido para estar preparados para las elecciones -ya sin aventurarse a vaticinar una fecha-, cuando sean». En 2027, por ejemplo.

Pero en lugar de mojitos, piscina o incluso apuntarse a alguna escuela de verano para rematar los títulos que lucen en los currículum -que luego todo son prisas-, les encarga «no dejar de trabajar para tener preparado en septiembre un listado de leyes sanchistas para derogar y otro para sustituir».

Pero la despedida de Pedro Sánchez también parecía calculada para hacerle sudar el verano a Feijóo, anunciando que a su regreso «el Gobierno presentará unos Presupuestos Generales del Estado para 2026» y dejando caer ¡no solo que la legislatura seguirá hasta 2027!, sino que también entonces continuará como candidato…

¡Peor fue aquel verano del 2023! Cuando, a pesar de la incesante cantinela de la oposición clamando que Pedro Sánchez convocara elecciones generales, cuando lo hizo, en julio, Alberto Núñez Feijóo se opuso a la decisión, calificándola de una «convocatoria irresponsable» con «la mitad de los españoles de vacaciones». Que los que nos oponemos -pero solamente a ratos-, sabemos que es: «Si lloras por no ver salir el sol, las lágrimas te impedirán ver las estrellas».

