Opinión | Málaga de un vistazo

Ignacio Hernández

Ignacio Hernández

La Alcazaba está más que herida

Estado de dejadez y deterioro de uno de los monumentos más alegóricos y visitados de la capital con diez siglos de historia

Un grupo de turistas disfruta de las vistas del puerto desde la Alcazaba.

Un grupo de turistas disfruta de las vistas del puerto desde la Alcazaba. / ÁLEX ZEA

El alborozo se percibe por las esquinas de la ciudad. La Feria de Málaga comenzará este viernes y un año más malagueños y visitantes podrán recrearse de estas fiestas celebradas en dos espacios – Centro Histórico y Cortijo de Torres- donde poder suspender las inquietudes habituales y contentarse de momentos de diversión, entretenimiento e hilaridad. Este acontecimiento feriado puede constituir una forma de postergar los escollos padecidos y reforzar los vínculos sociales. Esta efeméride, como bien saben, tiene su fundamento en la conquista de Málaga por los Reyes Católicos el 19 de agosto de 1487, incorporándola a la Corona de Castilla; si desean conocer cómo fue esta toma se recomienda desde las instituciones malagueñas realizar «una apasionante visita guiada a la Alcazaba donde conocerán todos los detalles de dicho hecho histórico». Lo que no nos relatan estos mismos organismos es el estado de dejadez y deterioro de uno de los monumentos más alegóricos y visitados de la capital con diez siglos de historia: columnas, capiteles, fuentes… «No es un hecho aislado, es fruto de un maltrato de cuidado que no nos podemos permitir» denuncia el historiador y guía de este emblemático palacio-fortaleza, Francisco José Montosa, a través de un video que ha divulgado por las redes con el mensaje ‘Entre todos tenemos que salvarla’. José García Pérez, en su ensayo ‘Andalucía: la decisión’, nos advierte: «El pecado… no está en las personas que se equivocan, sino en el error en sí…, jamás nos juzgarán por un acto y sí por la actitud ante la vida». Tras esa perniciosa habilidad de nuestros representantes ante el estado real de este patrimonio surge la funesta evidencia: La Alcazaba está más que herida.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents