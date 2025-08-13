Un grupo de turistas disfruta de las vistas del puerto desde la Alcazaba. / ÁLEX ZEA

El alborozo se percibe por las esquinas de la ciudad. La Feria de Málaga comenzará este viernes y un año más malagueños y visitantes podrán recrearse de estas fiestas celebradas en dos espacios – Centro Histórico y Cortijo de Torres- donde poder suspender las inquietudes habituales y contentarse de momentos de diversión, entretenimiento e hilaridad. Este acontecimiento feriado puede constituir una forma de postergar los escollos padecidos y reforzar los vínculos sociales. Esta efeméride, como bien saben, tiene su fundamento en la conquista de Málaga por los Reyes Católicos el 19 de agosto de 1487, incorporándola a la Corona de Castilla; si desean conocer cómo fue esta toma se recomienda desde las instituciones malagueñas realizar «una apasionante visita guiada a la Alcazaba donde conocerán todos los detalles de dicho hecho histórico». Lo que no nos relatan estos mismos organismos es el estado de dejadez y deterioro de uno de los monumentos más alegóricos y visitados de la capital con diez siglos de historia: columnas, capiteles, fuentes… «No es un hecho aislado, es fruto de un maltrato de cuidado que no nos podemos permitir» denuncia el historiador y guía de este emblemático palacio-fortaleza, Francisco José Montosa, a través de un video que ha divulgado por las redes con el mensaje ‘Entre todos tenemos que salvarla’. José García Pérez, en su ensayo ‘Andalucía: la decisión’, nos advierte: «El pecado… no está en las personas que se equivocan, sino en el error en sí…, jamás nos juzgarán por un acto y sí por la actitud ante la vida». Tras esa perniciosa habilidad de nuestros representantes ante el estado real de este patrimonio surge la funesta evidencia: La Alcazaba está más que herida.