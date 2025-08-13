Pueblos. La vida está en ellos

“Ay qué descansada vida, la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por la que han ido los pocos sabios que en el mundo han sido”. Decía esto Fray Luis de León y este pensamiento es recurrente en muchos poetas que anhelan la paz de los lugares alejados, de la naturaleza, del silencio. Las ciudades que hemos creado son monstruos en crecimiento permanente, espacios en los que el ser humano se confunde entre multitudes carentes de individualidad, donde un árbol ocupa un lugar ajeno a su condición, huérfano de tierra y esclavo de asfalto, dónde el ruido permanece clavado en las sienes y en la mente porque es el telón de fondo de la vida cotidiana. Imperceptible porque forma parte de cada uno ya. No somos conscientes de ese escenario y del efecto que provoca la inmensidad de la soledad compartida, de la ajenidad de los demás, de la carencia de intimidad con uno mismo, de la ausencia de belleza del cuadro más hermoso que jamás se pintó: la naturaleza. Un cuadro que se dibuja solo, sin más manos que el azar y que cambia a su capricho con la magia creadora que inspiró su nacimiento.

No ver los amaneceres, ni los atardeceres a salvo unos pocos, cuya sensibilidad permanece, que buscan en el mar, quien tiene la suerte de vivir a su orilla, la salida del sol no sin antes levantarse con el alba, es renunciar a lo que explica el decurso vital, el día y la noche que siempre determinaron los quehaceres cotidianos, hoy marcados por un reloj artificial que se hace coincidir con disciplinas alejadas de la condición humana.

Caminar en un pueblo, viendo caras conocidas, no sintiendo nunca la soledad y la indiferencia, compartiendo la vista del campo, de las montañas, desde cualquier punto del espacio, alimenta el espíritu, la llama de la vida, el canto eterno a lo que nos acoge y del que nos hemos empeñado en salir para construir fortalezas que dan lo que tiene precio, pero no valor. Salir de esa prisión de cemento, de presión y angustia, de aceleración vital, de competitividad extrema es tan difícil, como ejercicio de valientes que saben que la vida es corta y vale la pena ser vivida.

Pensamos quienes habitamos los hormigueros construidos que quienes viven en espacios reducidos carecen de aquello que nos proporciona la ciudad, cuanto más grande mejor, cuanto más repleta de ofertas de lo mismo, más ejemplar. Qué error. Nada falta allá donde se halla lo imprescindible, lo que sacia el interior que se conforma con poco, a veces menos de lo imaginable y cumple los sueños ancestrales de quienes nos precedieron. Esos que nos hemos empeñado en frustrar. Hay tantas cosas inútiles que enumerarlas sería infinito.

Aprender que la naturaleza está viva, que crece por su propia voluntad, que los animales son seres sintientes que aman o no, que padecen o no, que sufren contigo o son felices. Aprender a amar lo que te rodea te hace sentir menos importante de lo que en realidad nos creemos ser en una tierra que no nos pertenece, que la ocupamos y compartimos, pero de la que no somos sus dueños, ni puede ser domeñada por nuestra voluntad torcida y nuestro deseo infinito de explotación y dominación. Cuando se adquiere el conocimiento de compartir con quienes nos acompañan, de respetar sus espacios, de cuidarlos, la soberbia se reduce al lugar que le corresponde: la nada. Ese paso es vital para volver a ser personas. La soberbia envilece y se cobra su pago día a día.

Al ruido de las sirenas, de los coches, de las conversaciones a un nivel insoportable, se puede anteponer el de los animales que nunca elevan el tono más allá de lo que marca su naturaleza, en la que se integran en plena conjunción, del vuelo de los pájaros, del viento que se escucha en su armonía, de la lluvia al caer empapando la tierra y discurriendo por ella y sembrando de vida la cosecha. Cómo agradecen las plantas el maná que les da oxígeno, que no piden, esperan y que el hombre, con su afán destructor, les altera negándoles lo que es suyo por derecho propio.

Otro mundo vive muy cerca de nosotros, está al alcance de la mano, próximo. Tan cerca, pero tan lejos. Tan hermoso, pero tan extraño a esa inmensidad de asfalto que quema en verano y hiela en invierno. Tan distinto como incomprensible por quienes no lo conocen y creen que el vivir es poseer, que vivir es una pelea constante por destacar, que vivir es competir. Y que vivir, no nos engañemos, es morir cada día un poco.

Suscríbete para seguir leyendo