De mantenerse los actuales flujos migratorios, en dos o tres años como máximo, España llegará a los cincuenta millones de habitantes. Son datos sorprendentes si pensamos en el número de hijos que tienen los españoles, muy por debajo de la tasa de reemplazo. Colombianos, marroquíes y venezolanos lideran el ranking de los nuevos residentes, que han sumado la cantidad de 650.000 tan sólo en el último año. Estas cifras contrastan con las de los países sin crecimiento humano (Japón, por ejemplo), cuyo horizonte económico se ensombrece a medida que avanza el invierno demográfico. Lo que prima es la economía –siempre regresamos a la economía–, aunque las consecuencias sociales, políticas y culturales de las olas migratorias van mucho más allá de lo que indican las estadísticas. El precio de la vivienda, pongamos por caso, es inseparable del aumento poblacional. Lo cual quiere decir que, si no se incrementa el parque de casas disponibles –ya sea construyendo o rehabilitando masivamente–, el acceso al alquiler o a una propiedad se complicará aún más.

En estos últimos meses, he podido confrontar dos análisis con conclusiones opuestas sobre el futuro económico que nos espera como consecuencia de la inmigración. El menos optimista lo firma un catedrático del prestigio de Jesús Fernández-Villaverde. Su lectura se basa en un estudio de los datos de Dinamarca que subraya el déficit generado a largo plazo por la llegada de migrantes en las cuentas públicas del Estado del Bienestar. Tal vez las cifras españolas sean aún peores en el futuro, sobre todo considerando la escasa productividad de la industria nacional. Salarios bajos equivalen a recaudaciones bajas, y ambos generan un círculo vicioso del que resulta difícil salir. No cabe duda de que el gran problema español es de modelo.

Una lectura mucho más positiva la ofrece el profesor estadounidense Brian Caplan. Para él, España tiene potencial suficiente para convertirse en la California europea. El clima, la conectividad con las principales ciudades europeas, las buenas infraestructuras y las hectáreas de suelo sin edificar proporcionan un marco favorable al crecimiento. Pero la clave migratoria le seduce aún más. Con 500 millones de hispanohablantes en el mundo –a los que hay que añadir otros 200 millones que hablan portugués–, nuestro país dispondría de una fuerza laboral casi inagotable y además de fácil integración. Unas medidas liberalizadoras que redujeran la burocracia y facilitaran la edificación y el emprendimiento, y que además flexibilizasen una legislación laboral poco acorde con las necesidades actuales y promovieran políticas fiscales destinadas a impulsar el crecimiento podrían convertir a España, según Caplan, en el país más rico de Europa en dos décadas. Cuesta compartir tanto optimismo. Supongo que, como casi siempre, la verdad se encuentra en un punto medio.

Porque lo que sí me parece evidente es que la integración de grandes cantidades de inmigrantes pasa necesariamente por un fuerte crecimiento económico que permita compartir la prosperidad. Es decir, todo lo contrario de la geografía de guetos en la que se ha convertido Francia y buena parte del continente. La paradoja migratoria española exige, por tanto, una respuesta audaz: o construimos un proyecto nacional capaz de metabolizar esta transformación demográfica en clave de oportunidades –y de crecimiento acelerado– o nos resignaremos a enmascarar el declive con la retórica. Todas las encrucijadas son históricas: también esta.

Suscríbete para seguir leyendo