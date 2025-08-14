Un nuevo método mafioso del Donald

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha recurrido a un método tan innovador como mafioso para engordar las arcas del Estado.

Así, el líder mundial de hardware y software para inteligencia artificial, Nvidia, y la empresa de semiconductores AMD tendrán que pagar por exportar sus productos a China.

Según el diario económico británico ‘Financial Times’, ambas empresas llegaron a un acuerdo con el Gobierno de Washington por el que abonarán al Estado un 15 por ciento de su facturación en China.

Para la plataforma de análisis financieros semanales ‘The Kobeissi Letter’, ese acuerdo, que no tiene precedentes, inaugura una nueva era para las empresas norteamericanas de cualquier sector de la economía.

Las grandes empresas del país como las dos citadas podrán llegar a acuerdos particulares con el Gobierno en perjuicio de la pequeña y mediana empresa.

Para el presidente de Nvidia, Jensen Huang, sin el acuerdo alcanzado para poder exportar a China, su firma habría sufrido unos 50.000 millones de pérdidas en los dos o tres próximos años.

Así, sólo en el segundo semestre de este año Nvidia sufrió 4.500 millones de pérdidas por culpa de la prohibición de exportar al gigante asiático los semiconductores H20 que fabrica precisamente para ese mercado.

La anterior Casa Blanca del demócrata Joe Biden impuso nuevas reglas de exportación para los microchips que pueden utilizarse en programas de inteligencia artificial.

Según ‘The Kobessi Letter’, Nvidia tendrá que pagar 3.800 millones de dólares al Gobierno en los tres próximos años, mucho menos que los 50.000 millones que habría perdido supuestamente si no se le hubiera permitido exportar a China.

Para llegar a ese acuerdo con la Casa Blanca, el presidente y director ejecutivo de Nvidia se entrevistó personalmente con el presidente Trump.

Tanto Biden como Trump justificaron la prohibición de exportar a China semiconductores de última generación como un intento de impedir a China avanzar rápidamente en el sector de la inteligencia artificial.

Nvidia controla aproximadamente el 90 por ciento del mercado mundial de ese tipo de semiconductores con los que se llevan a cabo con extraordinaria velocidad las tareas más complejas.

La semana pasada, un grupo de veinte personas relacionadas con las instituciones de seguridad de EEUU se manifestó en contra del levantamiento de la prohibición para ese tipo de exportaciones, argumentando que los chips podrían tener una utilización militar.

Pero sucede que la prohibición del Gobierno hizo que las empresas chinas del sector tecnológico aceleraran el desarrollo de sus propios semiconductores para así reducir la dependencia de Estados Unidos en ese sector.

Según Huang, al final fue un autogol que puso en peligro el liderazgo que tenía EEUU en el mercado de semiconductores chino y que inevitablemente tendría también consecuencias para las exportaciones a otros mercados.

