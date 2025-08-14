Niñas palestinas juegan en la playa de Gaza, en un campamento de verano de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina UNRWA, en el verano de 2010. / Tara Todras-Whitehill /AP

Llega un momento en la vida en que todo ocurrió hace ya veinte años, como cantaba Joan Manuel Serrat. Hace veinte años, parte de mis veranos los pasaba yendo y viniendo a Gaza desde Jerusalén. Ser corresponsal en Oriente Próximo entonces, en parte, consistía en eso: levantarte por la mañana, coger el coche y plantarte en el paso fronterizo de Gaza porque algo había sucedido, casi siempre trágico: bombardeos, incursiones de tanques, ataques a soldados o colonos israelís en los asentamientos, los llamados asesinatos selectivos (bombardeos de coches en plena calle)... Siempre había donde elegir; en Gaza nunca faltaban las noticias.

El verano en Gaza era muy caluroso, de luz y temperaturas mediterráneas, tan familiar y al mismo tiempo tan diferente. Los periodistas solíamos pernoctar en el hotel Al Deira, de habitaciones abovedadas y marcado estilo árabe, con una gran terraza que en realidad era un balcón al mar. De noche, a menudo cenábamos allí en grupo, rodeados de cámaras, teléfonos móviles, ordenadores portátiles, pipas de agua. Discutíamos el conflicto, arreglábamos el mundo, reinventábamos el periodismo. Nos acompañaban palestinos de todo tipo y condición que sabían que allí acudíamos los extranjeros: traductores, políticos, milicianos, buscavidas, policías, espías, diplomáticos...

Podría escribirse una novela sobre el Al Deira, uno de espías y periodistas, de cooperantes y diplomáticos, de laicos e islamistas, de esperanzas y sueños truncados. Podría, de hecho, contarse la historia del conflicto a través de los murmullos de sus hoteles: el Al Deira en Gaza, el American Colony y el King David en Jerusalén, con sus conspiraciones a media voz y sus reuniones clandestinas, sus cenas discretas y el olor a manzana del tabaco de las pipas de agua. Pero, como de todo hace ya veinte años, pienso en el Al Deira y no recuerdo la política, las declaraciones, las entrevistas, los titulares ni las exclusivas, las grandes y pequeñas historias que los corresponsales contamos y que, cuando estamos en ello, son el material con el que tejemos nuestra vida.

Pienso en el Al Deira y recuerdo a los niños, decenas de ellos que se bañaban a los pies de la terraza y que llamaban nuestra atención a gritos y risotadas; y recuerdo también las barcas de pescadores que, al anochecer, practicaban la pesca nocturna con luces para atraer el pescado a sus redes. Los botes, unidos entre ellos con cuerdas de las que colgaban linternas, dibujaban en la oscuridad un horizonte de luz trémula que siempre he asociado con Gaza.

Recuerdo los zumos de caña de azúcar; los carros impulsados por burros; los reflejos de los CD que colgaban del espejo retrovisor interior en los taxis; los maniquís en las puertas de las tiendas de ropa; la gente sentada en taburetes de plástico a las puertas de sus comercios; el olor rancio, masculino, de las cafeterías; el claxon de los coches atrapados en el tráfico; la invasión de niños y niñas vestidos de uniforme, correteando por todas partes cuando, a media mañana, cambiaba el turno de las escuelas; el aroma a especias en el mercado; los barcos amarrados en el puerto; los televisores en las calles para ver los partidos del Mundial de Alemania; los chiquillos con camisetas del Barça y del Madrid; el polvo, la suciedad y el humo de los montones de basura quemada; el hilo del barbero para ajustar el afeitado al milímetro; los coches de vidrios tintados; las mujeres con hiyab y niqab; los milicianos, muchos de ellos imberbes, armados con kalashnikov; los policías de la Autoridad Nacional Palestina, con uniformes limpios y nuevos.

Recuerdo la vida en Gaza

Reviso mi archivo fotográfico y veo otras cosas: encapuchados, yihadistas, ruinas, funerales, cadáveres, mujeres llorando, líderes políticos palestinos que están muertos, tanques, soldados, armas, rostros airados, puños amenazadores: dolor, guerra, sufrimiento, odio. Hace veinte años era corresponsal y era más joven, y en mi afán por fotografiar las noticias, a menudo me despistaba y no retrataba la vida.

Hoy, pensar en Gaza es pensar en muerte. Desde este lado del Mediterráneo, miro hacia allí y no veo el reflejo de farolillos en el mar. Busco en las fotografías de las ruinas en Gaza que publican los heroicos fotoperiodistas palestinos edificios, calles, rincones que me sean familiares. No reconozco la ciudad; ¿cómo hacerlo? Gaza está arrasada. El mismo Al Deira fue destruido a bombazos en enero de 2024. El cantante Marwan Abdelhamid, conocido como Saint Levant, ha titulado así, Deira, su último disco. Su padre fue el arquitecto que construyó el hotel en los 90, y es su forma de recordar la vida en medio de tanta muerte. Gaza sufre y se muere de hambre, a tiros y bajo las bombas. Pero yo me empeño en recordarla viva.