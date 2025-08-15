Opinión | En corto
Calor, maldad, vacio
Arde España, sobre todo Castilla y León, en especial el antiguo Reino de León, con sus grandes manchas de la España vaciada. El calor es imposible de controlar, no es fácil combatir la maldad de los incendiarios (aunque se echa en falta más contundencia y ejemplaridad), así que las autoridades en todos los planos del poder -local, regional, nacional- podrían centrar su esfuerzo, cara al futuro, en la lucha contra el despoblamiento que no cesa, una gran causa que pese a tantos anuncios nunca se ha emprendido de veras, al revés, se sigue haciendo una política al servicio de las concentraciones urbanas, cuya cara oculta es la marginación de los pueblos (el AVE sería un ejemplo). Ármese un mapa con tramas superpuestas de lo que día tras día van perdiendo estos y a partir de el una estrategia para recuperarlo, así de simple, así de difícil: la gran política es a contracorriente.
