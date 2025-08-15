Opinión
Cartas al director
El rey se retrata, por M. Sagrera
Imitando a su padre, Felipe VI acaba de nombrar, incluso ahora que ya no tenemos esas fronteras, a media docena de nuevos “marqueses” medievales. El más conocido, quizás, es Nadal. Sí: se trata del mismo tenista que, entre otras lindezas, sediento de tener aún más millones por los que tanto ha martirizado avaramente a su propio cuerpo, se ha vendido y alabado con los mayores embustes a una de las peores tiranías petroleras árabes. Todo un récord, pues, de lo que un español de pro, realmente noble no debiera hacer jamás.
