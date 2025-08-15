Opinión

Cartas al director

El rey se retrata, por M. Sagrera

Imitando a su padre, Felipe VI acaba de nombrar, incluso ahora que ya no tenemos esas fronteras, a media docena de nuevos “marqueses” medievales. El más conocido, quizás, es Nadal. Sí: se trata del mismo tenista que, entre otras lindezas, sediento de tener aún más millones por los que tanto ha martirizado avaramente a su propio cuerpo, se ha vendido y alabado con los mayores embustes a una de las peores tiranías petroleras árabes. Todo un récord, pues, de lo que un español de pro, realmente noble no debiera hacer jamás.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents