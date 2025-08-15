Ciencia, mito y educación libre

Paul Karl Feyerabend. / l.o.

El filósofo de la ciencia Paul Karl Feyerabend (1924-1994) aboga en muchos de sus escritos por la necesidad de emprender una singular acción de desenmascaramiento. Según Feyerabend, el objetivo de la educación es “introducir al joven en la vida, es decir, en la sociedad donde nace y en el universo físico que rodea a la sociedad”. Y, curiosamente, “el método educativo suele consistir en la enseñanza de algún mito básico”. Las versiones más sofisticadas de un mito como este permiten al adulto que ha sido formado en él lograr una visión omnicomprensiva de la naturaleza y la sociedad, de tal modo que casi todo puede ser susceptible de recibir una explicación racional.

De acuerdo con el diagnóstico de Feyerabend, la ciencia es el ingrediente más sólido del “mito básico” del pensamiento occidental, y ha dejado de ser un instrumento de cambio y liberación para convertirse en una especie de estúpido y reaccionario credo religioso, “tan opresivo como la ideología que una vez tuviera que combatir”. Los hechos y las teorías científicas se enseñan a una edad muy temprana como si fueran los artículos de un catecismo, menospreciando las capacidades críticas del alumno y evitando la posibilidad de contemplar la realidad en perspectiva. Dicho adoctrinamiento se hace más sistemático y devastador, si cabe, en el ámbito universitario. ¿Estarán, por ello, justificadas las medidas inquisitoriales de la actual administración de Estados Unidos?

Además, aunque la crítica a la sociedad y a sus instituciones pudiera tener un lugar dentro de los programas educativos, el edificio de la ciencia quedaría siempre al margen de los juicios no dogmáticos. La gente seria y respetable –lo que deja fuera a muchos profesionales de la política- no osa poner en cuestión el estatus de la ciencia y del conocimiento que presuntamente suministra. La posición privilegiada de la ciencia encuentra firmes argumentos en la validez incuestionable del método que emplea con objeto de obtener resultados contrastables y en el hecho de que la investigación científica dispone de un elenco apreciable de resultados que prueban la excelencia de dicho proceder.

Sea como fuere, la ciencia es una de las muchas formas de pensamiento generadas por el ser humano, pero no necesariamente la mejor y sus mimbres se asemejan poderosamente a los del mito. Por otra parte, no hay ni un solo argumento convincente y concluyente que nos permita apoyar –en función de la metodología o los resultados obtenidos-, el papel excepcional que la ciencia desempeña en la sociedad actual. En consecuencia, la cultura debe ser defendida frente al omnímodo poder de la ciencia y a la identificación de esta última con el Estado.

Pero Feyerabend se arriesgó a formular las líneas maestras de un programa más amplio: determinar los rasgos de una sociedad libre y definir la labor de la ciencia y de los intelectuales en ella. Una sociedad libre, afirma, es “una sociedad en la que todas las tradiciones tienen iguales derechos e igual posibilidad de acceso a la educación a otras posiciones de poder, a todas las tradiciones”. El autor de Contra el Método –haciendo abstracción de los peligros del relativismo posmoderno- parte del supuesto de la superioridad de la proliferación de puntos de vista, frente al dominio de las visiones sistemáticas totalizantes. Se necesita una educación “que no haga a la gente contraria y adversa a las propuestas, incapacitándola para dedicarse a la elaboración de cualquier punto de vista único”. Para alcanzar este objetivo es imprescindible poner a salvo y proteger celosamente la capacidad imaginativa de niños y niñas, y desarrollar plenamente el espíritu de contradicción presente en la mayor parte de estos. Así, por medio de cuentos se podrían introducir contenidos pedagógicos cercanos a las explicaciones científicas (por ejemplo, sobre el origen del mundo), y de este modo se podría familiarizar al niño con la ciencia, como una de las múltiples ideologías que impulsan el desarrollo de la sociedad. Más adelante, estos relatos se verían complementados con las opiniones de los expertos, quienes aportarían sus razones y contra-razones.

Es probable que un buen número de ciudadanos de esta sociedad libre deseen convertirse en científicos, pero su práctica profesional será ya el fruto de una elección voluntaria de hacer suya una superstición particular, evitando ser atrapados por la ideología de la ciencia. En la sociedad libre, los problemas ya no los resuelven los especialistas (aunque su testimonio no será desatendido, obviamente), sino las personas afectadas de acuerdo con las ideas que ellas valoran, y los procedimientos que consideran como los más apropiados. No hay ninguna posición privilegiada en la multiforme sociedad libre feyerabendiana, donde, por otra parte, no se percibe el peligro de la “reducción de la cultura” a “pseudocultura” asociado al fenómeno de la “extensión cultural”, tal y como lo veía Nietzsche.

Feyerabend opta decididamente por la libertad e independencia de pensamiento, la tolerancia y la cooperación intelectual. La vida humana aparece guiada, en principio, por muchas ideas valiosas, como la “verdad” y la “libertad e independencia mental”. Y “si la verdad –tal y como algunos ideólogos la conciben- entra en conflicto con la libertad entonces hemos de elegir”. Por otra parte, el autor de Contra el Método es un firme partidario y propagandista de la libertad de elección, y no oculta sus simpatías por el desenfado, el humor y hasta la frivolidad dadaísta. Y todo ello deberá tener, piensa Feyerabend, una repercusión inmediata en la reforma de las instituciones y métodos de enseñanza. En definitiva, la libertad intelectual se afianza como condición de posibilidad de la realización del ideal de libertad en todas las esferas humanas. “Queremos liberar a los demás –escribe- para que puedan sonreír”. De ahí que el desenfado y el humor aparezcan como el medio más adecuado para facilitar las más arduas tareas críticas y constructivas. La entrega y la fervorosa aplicación a una empresa teórica, práctica o mixta, no están reñidas con la frivolidad, al igual que la transmisión y la adquisición del conocimiento no es necesariamente cosa de personas graves, serias y dóciles.

La metodología educativa feyerabendiana se podría construir, tal vez, a base de la exposición descriptiva de cada una de las visiones mitológicas por parte de los especialistas, capaces de explicitar, en todo momento, los presupuestos ideológicos subyacentes desde los que se cultiva y desarrolla su disciplina y los contenidos correspondientes. No obstante, se nos antoja que al proceder de esta forma se podría provocar la dispersión intelectual de los educandos (siempre y cuando no se disponga de un criterio, al menos provisional, para moderar el escepticismo y el relativismo, y evitar agudas crisis de identidad personal y otras complicaciones psicológicas). Pues la pedagogía de la relatividad nacida de la mala conciencia del mundo occidental por su pasado etnocentrista y del pensamiento posmoderno, mantiene un difícil equilibrio entre el universalismo del pensamiento científico y el relativismo que enseñan las ciencias sociales, proclamando que todas las culturas son igualmente legítimas y que todo es, en definitiva, cultural. ¿Realmente, todo vale?

No obstante, con los datos de los que disponemos, la propuesta pedagógica de Feyerabend parece capaz de despertar más que una ponderada actitud crítica capaz de permitir al alumnado participar conscientemente de la cultura de la sociedad a la que pertenece. Tampoco creemos que esta estrategia dificulte la formación de hábitos de pensar y abordar el elenco de cuestiones teóricas que se pudiera suscitar, de modo racional y reflexivo –aunque, eso sí, siendo conscientes de que hay otras alternativas a la pura racionalidad lógica e instrumental, y a la concepción del progreso fruto de la ley y el orden. El objetivo más difícil de satisfacer sería el de promover mecanismos cognoscitivos que, más allá del carácter particular de las disciplinas o “mitos” curriculares, ayudaran a integrar en un todo coherente los diversos saberes adquiridos por el estudiante.

La ciencia oficial no puede resolver nuestros auténticos problemas vitales, ni hacernos ver el mundo como una especie de milagro al concebir las cosas desde la perspectiva de la eternidad. Por otra parte, Feyerabend no duda en liberar a la filosofía de la tarea de custodiar la racionalidad como juez supremo de la cultura, en palabras de Habermas.

Feyerabend propone abiertamente la revitalización de las formas míticas de presentación y la paulatina liberación de las limitaciones que imponen las palabras, los tratados y la erudición. Se trataría, de lograr “una forma de vida en la que los constituyentes de los antiguos mitos –teorías, libros, imágenes, sonidos, instituciones- intervengan como elementos interactivos, aunque antagónicos”, ya que lo que necesitamos para lograr un mito más satisfactorio no es volver a los viejos ideales de armonía y estabilidad, sino reconocer, precisamente, la capacidad de las partes de oponerse entre sí. No es de extrañar que recomiende a los filósofos profesionales, adoptar los recursos y técnicas de la elaboración fílmica para desarrollar y presentar sus ideas. “El teatro de Brecht –escribe Feyerabend- era un intento de crear una nueva forma de vida. Él no tuvo éxito por completo. Yo sugiero intentarlo con el cine”. Tal vez así el hecho de pensar y de transmitir a otros el contenido de nuestra actividad especulativa, se convierta para nosotros, al igual que para el personaje “Galileo” de la obra de Brecht, en un quehacer agradable, lúdico y hasta libidinoso, indisolublemente unido a la vida.