Estatua del dios griego Poseidón / Getty

Procusto era hijo de Poseidón. Vivía en el Ática, a las afueras de Eleusis. Allí ofrecía posada a viajeros solitarios que no tuvieran donde guarecerse de la noche. Los invitaba a tumbarse en una cama de hierro, y cuando se dormían, los amordazaba y ataba a las esquinas.

Si la víctima era alta y su cuerpo sobresalía, lo cortaba con una sierra, ya fueran los pies o la cabeza. Si era de menor longitud que la cama, lo descoyuntaba a martillazos hasta lograr estirarlo. Nadie coincidía jamás con el tamaño de la cama ya que Procusto tenía dos, una muy larga y otra demasiado corta. No había escapatoria.

El «lecho de Procusto» es el término utilizado en Filosofía para quienes tratan de deformar datos de la realidad y adaptarlos así a una hipótesis preconcebida.

Procusto funcionaba como la mente de un fanático, y su intolerancia a lo diferente le llevaba a pretender ajustara todo a lo que él decidiese.

En psiquiatría, se habla de ‘Síndrome de Procusto’, para definir a aquellos que, al verse superados por el talento de otros, los menosprecia. Necesitan vivir en una continua mediocridad donde no avanzan ni dejan que otros lo hagan.

Resulta precioso descubrir que conductas tan identificables hoy posean un nombre con orígenes tan lejanos en el tiempo. El sádico posadero continuó con su retorcida afición hasta que se topó con Teseo, que le tendió una trampa al invitarle a invertir el juego y le retó a comprobar si su propio cuerpo encajaba en la cama.

Cuando Procusto se tumbó, Teseo lo amordazó, lo ató y lo «ajustó», cortándole a hachazos los pies y la cabeza. Y es que a todo Procusto le ha de llegar su san Teseo