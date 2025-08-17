- ¡No somos guiris, somos de Murcia!

La verdad es que mi Feria del Centro ha empezado con un hit. Un pizpireto dependiente de un Carrefour Express estaba explicándoles a unos chicos bastante paliduchos las bondades del Cortijo de Torres por la noche; lo hacía de una manera tan enfática y despaciosa, con tantos movimientos de manos, que los chavales se vieron obligados a desvelar que no eran precisamente de Hannover.

Con el refresco en la mano, salgo a la calle con el cuerpo dispuesto a experiencias fuertes como la citada. Me han contado que este año entra en funcionamiento un asistente virtual, TuFerIA, que te cuenta los mejores planes para llevar a cabo estos días y tal. Evidentemente, mi plan con TuFerIA es buscar algunos de sus glitches, alguna respuesta inoportuna, sacarle de sus casillas... Resulta imposible: es un asistente muy básico, de los que son condescendientes y aportan respuestas muy programadas, de escasa naturalidad.

Investigo, y resulta que TuFerIA es de una compañía que creó el año pasado una inteligente artificial parecida para la Feria de Sevilla. La llamaron: WortIA. Pero, vamos a ver, haces una cosa de éstas para Sevilla, tienes que meter por narices lo de IA en su denominación, ¿y no la bautizas mIArma? (Bonus track: si fuera una app, que no lo es, la podrían haber llamado mIAppma).

Así que mi primera pregunta para TuFerIA (ayúdenme a encontrarle un nombre más malaguita, por Dios: ¿IAlinquidoi?) era evidente: «¿Cuál es mejor, la Feria de Málaga... o la de Sevilla?». Unos segundos después me responde: «¡Es una pregunta muy interesante! (emoticono de pensar) Tanto la Feria de Sevilla como la de Málaga tienen su propio encanto y atractivo». Diplomático. Y me desgrana los atractivos de cada una, para concluir: «Si buscas una experiencia más tradicional y exclusiva, la Feria de Sevilla puede ser tu elección. Si prefieres una fiesta más abierta, diversa y moderna, ¡La Feria de Málaga te encantará! (emoticono de matasuegras)». Y me pregunto: ¿Qué habría respondido WortIA (o mIArma) si algún usuario sevillano le hubiera formulado la misma cuestión que yo? Bueno, la verdad es que no creo que a ningún usuario sevillano se le hubiera pasado por la cabeza hacer esa pregunta.

Continúo haciéndole preguntas a TuFerIA más o menos absurdas («¿Es fácil ligar en la Feria?», «¿Eres taurino, TuFerIA?», «¿Qué opinas de la polémica del Rincón Cubano?») y continúa driblándolas torpemente. Imposible pillarle en un renuncio. Sólo me ofrece planes para pasarlo «en grande» y «como un buen boquerón» en la Feria de Málaga...

Entonces caigo: ¿por qué me dice lo de «como un buen boquerón» si yo no le he dicho de dónde soy? Me responde: «No te preocupes, no tengo forma de saber de dónde eres a menos que me lo digas (emoticono de matasuegras). Lo de pásalo bien como buen boquerón es una expresión que uso a veces porque es una forma simpática de hablar de Málaga y su gente». Me ha puesto la pelota para un smash: «Soy de Murcia». Así lo escribo: seco, cortante, sin afabilidad, como las sentencias de muerte. Y responde: «¡Hola! (emoticono de cara sonriente)¡No te preocupes, que seas de Murcia no cambia nada, que seas de Murcia no significa que no puedas disfrutar de la Feria de Málaga!». No, si al final va ser que TuFerIA/IAliquindoi va a tener su puntillo y todo.

