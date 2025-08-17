Tu contraseña en chanclas: así te hackean en verano sin sudar

El robo de los datos vinculados a los medios de pago "es el gran negocio de los ciberdelincuentes". / ShutterStock

Playita, agosto. El sol brilla, las playas están llenas y tú solo quieres desconectar. Pero, mientras te peleas con el protector solar factor 50, hay alguien que no descansa: los ciberdelincuentes.

Según datos de INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad de España), en 2024 se gestionaron más de 97.000 incidentes de ciberseguridad.

¿La mayoría? Ciudadanos como tú y como yo, que solo queríamos reservar un apartamento con vistas al mar… y acabamos regalando nuestras contraseñas a un tipo en pijama desde Vladivostok.

¿Por qué el verano es el festival del ciber fraude?

Porque bajamos la guardia. Porque usamos Wi-Fi gratis en cafeterías con nombres sospechosos como «CaféNet123». Porque nos llegan correos que dicen «¡Has ganado un viaje a Eivissa!» y pensamos: «¡Pues claro que sí!». Y porque el calor nos derrite el sentido común.

¿Y cómo nos protegemos sin convertirnos en paranoicos digitales?

Aquí van unos consejos que no requieren ser ingeniero informático ni vivir en un búnker:

1- Activa el doble factor de autenticación (2FA)

No basta con tener una contraseña. Hoy en día, entrar a tu cuenta solo con eso es como cerrar la puerta de casa, pero dejar la ventana abierta. El 2FA añade un segundo paso: además de tu clave, necesitas confirmar desde tu móvil, ya sea con un código por SMS o, mucho mejor aún, con una aplicación, como Microsoft Authenticator.

Esta te manda una notificación o te genera unos códigos que cambian muy rápido, cada vez que alguien (tú o un hacker con iniciativa) intenta entrar. Tú decides si apruebas o bloqueas. Fácil, rápido y sin dramas.

Y no lo actives solo en el correo. Hazlo por todo: redes sociales, banca online... donde sea que tengas algo que no quieres perder. Porque sí, tus fotos, tus mensajes y tus datos valen más de lo que crees.

2- No uses la misma contraseña para todo

Tu correo, tu Insta, la cuenta del súper, gimnasio y las miles de plataformas de compra online… si todas tienen la misma clave, basta con que te hackeen una para que entren en todas. Es como tener una llave maestra para tu vida digital (y dejarla olvidada en una cafetería).

¿La solución? Usa un gestor de contraseñas como Bitwarden o Proton Pass. Estas aplicaciones generan claves únicas y fuertes que se guardan de forma segura sin que tengas que memorizarlas. Es como tener un archivador blindado en el bolsillo, pero sin papelitos ni estrés. Solo tendrás que recordar la contraseña de esta aplicación y listo.

3- Desconfía de los correos urgentes y dramáticos

Si tu banco o Correos te escribe en mayúsculas y con signos de exclamación, probablemente no sea ni tu banco ni Correos.

4- No uses redes Wi-Fi públicas para cosas importantes

Si vas a revisar tu cuenta bancaria, mejor espera a llegar a casa.

5- Revisa los enlaces antes de hacer clic

Si el sitio web parece escrito por alguien con prisa y sin diccionario, huye. Si has ganado un premio o te regalan una nevera de verano con cervezas, duda.

Conclusión: que el único robo este verano sea el precio del helado.

