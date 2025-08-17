Una copa de manzanilla y bulos

Pues lo que nos quedaba por ver, y lo que vendrá, Vox contra la jerarquía eclesiástica española. Bien es verdad que de Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal, se pueden esperar muchas cosas. Es un hombre al que le persigue una foto -como a Feijóo- junto a Santiago Carrillo, secretario general del PCE, en un mitin madrileño, aunque el prelado dice algo que queda mejor, que estuvo en la Democracia Cristiana de Joaquín Ruiz Jiménez -de ministro franquista de Educación Nacional a primer Defensor del Pueblo en democracia-. En realidad, la DC es una de las coberturas preferidas por los fariseos, en Italia le sirvió a la mafia, en España a los peones reconvertidos del franquismo. Pero después, don Luis siguió su colaboración desinteresada, ahora con el PSOE, que tenía más futuro que los comunistas, en las municipales de Valladolid. Vamos, un preboste con militancia genuinamente cristiana. Claro, que las encuestas ahora le hacen perder fieles que se le van por la derecha, unos 300.000, corrimiento de tierras que se llama. Pero don Luis también se presenta a las elecciones, esas de la cruz en la declaración del IRPF, porque la Iglesia sigue cobrando del César, y además se tiene que hacer perdonar su franquismo ante la izquierda, cómo no: el general bajo palio con Leopoldo Elijo Garay, obispo de Madrid Alcalá; el cardenal Quiroga; el también cardenal Pedro Segura (durante la guerra y al principio del régimen, después no)… En fin, don Luis, encantado de conocerle. Otras culpas de las que confesarse -y que tanto nos duelen-, como la mirada oblicua con ETA y sus víctimas y los casos de pederastia, las dejamos para otra ocasión.

Pero, vamos a repartir todas las cartas. Estepona. El PSOE, durante la etapa de Santos Cerdán como pope de Organización -y en otras- hacía brujería en este municipio y dio por buenas afiliaciones de simpatizantes que un juez, ahora, con los calores, tacha de ‘irregulares’. La incorporación de los nuevos afiliados al censo fue clave para que Emma Molina, la candidata oficial, se aupara como nueva secretaria general socialista en esta playa y le ganara a su rival por tan solo cuatro votos. Es verdad que hace dos décadas, en esta población también estalló el caso Astapa de corrupción urbanística y política, de la misma caja de bombas de siempre.

Pero aquí, uno de guardia, descubre que el perfume Poême, de Lancôme, vaporizador de 100 ml, en El Corte Inglés, cuesta 119 euros, pero en Douglas.es solo 84 y en Primor 74.94. Tomen notas, señoras, y señores generosos.

Ya tras el almuerzo en Refectorium Catedral -perfectamente atendidos por Rafael-, la única señora del grupo tiene un percance en un Hotel Vincci, en el 10 de calle Larios, al tropezar con la puerta de cristal de acceso a la terraza -de magníficas vistas de las alturas (sin pajarracos) de la ciudad-, con sangre en el rostro, etc. Pues bien, la maître, Noelia, tuvo unas atenciones con la herida que no olvidaremos, ofreciéndose a todo lo que hizo falta. Así se sirve al cliente, un ejemplo de profesionalidad.

Vayamos con el alcalde, que reincide en feria y llama a la responsabilidad individual para «evitar la difusión de bulos». Pero, vamos a ver, si todos los que están en alguna clase de poder desinforman y manipulan la información en su interés, cómo van a hablar de bulos, precisamente ellos, desde el machito. Debe ser consigna de la veinte treinta.

De las musas al teatro. Hay que reírse con el vídeo de la campaña de las europeas en el que, en un mitin de Úrsula, mi amor, un hombre entre el público protesta y ella le increpa diciéndole que en Rusia le detendrían, y se ve como, efectivamente, agentes uniformados detienen al contestatario de la presidenta europea. Genial.

Mis condolencias a familiares y amigos de Paolo Ghirelli, empresario en Marbella al frente de La Meridiana, restaurante en el que disfrutamos cuando éramos algo más jóvenes. Recuerdo una noche de charla en la mesa sobre Carl Schmidt y su discurso acerca del poder y la lógica amigo-enemigo y su universo simbólico y cultural propio. Años después, Elvira Sastre escribió:

Te he vuelto a ver desnuda

y se me han corrido los ojos de pena.

Debí borrar aquellas fotos

el día que te olvidé,

¿pero quién sabe cómo deshacerse

del rastro de una estrella fugaz

cuando ya te ha mirado a los ojos?