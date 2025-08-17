Opinión | En corto
Cubos de agua contra el cambio climático
En política los acontecimientos atropellan a sus actores cuando son incapaces de distinguir los sucesos de sus causas profundas. Es imposible así que sean conscientes de un cambio de era como la llegada del cambio climático, que en un país como España, en los bordes del calentamiento tolerable y en riesgo de progresiva desertización, amenaza con sucesos extremos recurrentes y previsiblemente cada vez más intensos. Preparar al país para afrontarlos y sobrellevarlos, con una estrategia común tanto en el orden territorial como en el político, e instrumentos adecuados, debería ser una cuestión de Estado. Pero, mirándose cada uno al ombligo y pendiente de sus expectativas a corto, seguirán improvisando remedios de ocasión mientras se culpan unos a otros, la devastación de turno se muestra incontenible y el ignaro negacionismo aguarda su momento para acelerar el desastre.
Suscríbete para seguir leyendo
- Denuncian las primeras picaduras de avispa oriental a personas en Málaga
- El nuevo tipo de casetas que habrá este año en la Feria de Málaga
- Urbanismo no encuentra sitio para la marquesina de Renfe por su tamaño
- La Unidad Canina de Rescate acoge a 'Simba', un perro argentino que ya ha cubierto cuatro emergencias reales
- Así será la integración urbana del río Guadalmedina: cinco plazas-puente y soterramiento de viales
- Casi 1.500 funcionarios de Muface se pasan a la sanidad pública en Málaga
- Camino a Gibralfaro: el bochorno como tradición
- Scariolo pone fecha límite al regreso de Alberto Díaz de cara al Eurobasket