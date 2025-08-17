La sociedad de los cobardes

Acoso escolar / Shutterstock

El acoso escolar no es un juego de niños. Es un acto de crueldad sistemática que deja cicatrices permanentes en quienes lo sufren. Imagina a un niño de siete años, con la mochila cargada, y la curiosidad sin estrenar, llegando a la escuela solo para encontrarse con risas burlonas, insultos y el vacío de sus compañeros. Ahora imagina que ese mismo niño, doce años después, a los diecinueve, sigue arrastrando el peso de esos días, mientras quienes lo humillaron viven como si nada hubiera pasado: se casan, tienen hijos, construyen una vida sin remordimientos. ¿Cómo es posible que quienes destruyeron la infancia de alguien crean tener derecho a una existencia plena?

Santo Tomás de Aquino decía que la esencia precede a la existencia. Es decir, lo que somos determina cómo actuamos. Y la esencia de un acosador no es buena. La maldad adopta muchas formas, pero una de las más cobardes es cuando veinte niños se unen contra uno, dejándolo solo, ridiculizándolo, convirtiendo su vida en un infierno. Esa maldad no desaparece con el tiempo; se transforma. El acosador de ayer puede ser el jefe abusivo de mañana, el marido manipulador o el padre que repite patrones de violencia.

El problema del bullying no se resolverá hasta que los acosadores enfrenten consecuencias reales. Hoy, la dinámica sigue siendo la misma: la víctima calla por miedo, y cuando finalmente se atreve a denunciar, el sistema minimiza el problema. «Son cosas de niños», dicen algunos profesores. «Tienes que aprender a defenderte», repiten los padres, como si la responsabilidad fuera del acosado y no del agresor. Mientras tanto, los acosadores crecen sin asumir ningún costo por sus actos, convencidos de que su comportamiento no tendrá repercusiones.

Pero la justicia no debería depender solo de la valentía de las víctimas. Las escuelas deben actuar con tolerancia cero, los padres deben educar en la empatía y las autoridades deben garantizar que el acoso no quede impune. Porque cuando un niño es acosado durante años y nadie hace nada, el mensaje es claro: «No importas». Y ese mensaje persiste en la edad adulta, minando la autoestima, la confianza y la capacidad de relacionarse. Lo más indignante es ver cómo muchos acosadores llevan vidas aparentemente normales. Se presentan como personas respetables, ocultando su pasado de crueldad. Pero una vida construida sobre el sufrimiento ajeno no es normal; es una farsa. No basta con que el tiempo pase: el daño infligido sigue ahí, en las pesadillas de quien lo sufrió, en la ansiedad social, en esa voz interior que repite «no vales nada». Hasta que no existan mecanismos efectivos para castigar el bullying y reparar el daño, seguiremos permitiendo que los verdugos jueguen a ser víctimas de su propio olvido. Y las víctimas reales, aquellos niños abandonados en el patio del recreo, seguirán preguntándose por qué nadie los defendió.

La esencia de los acosadores no es inocente. Y hasta que no paguen por ello, su existencia será un recordatorio de nuestra complicidad.