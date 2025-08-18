El comportamiento del señor que los estadounidenses han elegido para presidir el país -aunque él pretende gobernar también todo el mundo- está dando lugar a un nuevo modo de hacer política que, supongo que dentro de unos años, se calificará como política infantil o para niños o del espectáculo permanente.

Porque difícilmente se puede calificar de otra manera un modo de actuar en el que, poniéndose él mismo una serie de plazos para decidir acerca de cualquier cuestión (económica, política, bélica…), a los pocos días, anuncie que amplía o reduce ese plazo, igualmente sin ningún tipo de causa real, sino simplemente debido a su voluntad soberana. Solo en función de su capricho, o de la simpatía o antipatía que le merezca un asunto o un país. Y lo mismo pasa con el tema del uso punitivo de los aranceles o de la política migratoria; parecen obedecer sólo a su voluntad. No parece que ello pueda ser considerado racional, sino más bien estrambótico.

En estos tiempos en que la actualidad se va renovando continuamente, instante a instante, y se habla de sociedad líquida, da la impresión de que lo que pretende este señor -e imagino que los que le apoyan en la sombra- es ser permanentemente el centro de atención, de forma que todo el mundo (literalmente) tenga que estar pendiente de lo que dice y de las ocurrencias que va teniendo -y que anuncia con gran solemnidad-, ante la mirada sumisa de un montón de gente, con cara de no dar crédito a lo que ve y oye, pero a la que no le queda más remedio que asentir, por si acaso. Son imágenes que dan vergüenza ajena.

Realmente es muy penoso que esto esté sucediendo hoy en día en Estados Unidos y que el resto del mundo no sepa cómo reaccionar, oscilando entre la sumisión del pelota de turno y el desconcierto generalizado, sin atreverse a un enfrentamiento abierto. Da la impresión de que la cosa va a seguir así durante bastante tiempo, en esa zona de indefinición que, curiosamente, no parece afectar a las bolsas y al mundo financiero (que sigue marchando viento en popa). En particular, es destacable el pobre papel que está desempeñando la Unión Europea, más bien de tipo servil y complaciente, sin osar oponerse a quien aplica la ley del que se cree más fuerte.

De seguir así las cosas, creo, también, que se nos van a hacer largos estos cuatro años de presidencia norteamericana, ya que es muy difícil de aguantar esa permanente variabilidad en la agenda pública, más propia del show business, que de la alta política internacional, acostumbrada a otros tiempos y otros usos (incluyendo los malos modales y falta de educación que muestra, a diario, el personaje).

En fin, habrá que armarse de paciencia y procurar ignorar, en la medida de lo posible, esas sobreactuaciones, que tienen tanto de infantil como de senil.

