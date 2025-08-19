OTAN de entrada no; Franco de entrada sí

Imagen del puesto que vende una bufanda de la bandera de España con el retrato del dictador Franco.

Si han paseado estos días por la Feria del Centro quizás hayan reparado en que uno de los puestos de venta ambulante despacha un producto, digamos, controvertido. Junto a bufandas del Málaga CF, de ídolos del fútbol como Endrick o Nico Williams aparece una de la bandera española con la efigie de Francisco Franco. Lo denuncian varios tuiteros, como @tresdpicas: «Hoy he sacado esta foto en la Feria de Málaga. De Santiago Abascal he visto en varios sitios, pero es que aquí tenían también del pequeño genocida [por el dictador Franco]», aseguró en su cuenta de X/Twitter.

Las fotos del puesto (que también pone a disposición del cliente bufandas de Vox) pronto desataron algunos comentarios muy negativos. Escribí una noticia al respecto en la web del periódico en la que dejaba claro que la historia no tiene mucho recorrido más allá de la controversia en redes sociales: el Código Penal español no castiga la utilización de los símbolos asociados al régimen franquista. A diferencia de otros países, como Alemania, donde es ilegal mostrar símbolos nazis a no ser que se haga en un contexto de creación artística o de críticas al Holocausto; portar una bufanda con sólo el «H.H.» («Heil Hitler») puede suponer hasta tres años de cárcel.

En la ordenanza general del Ayuntamiento de Málaga para la Feria no hay referencia alguna al uso de símbolos franquistas por parte de las casetas y puestos de venta ambulante. Sin embargo, días antes del comienzo de la semana grande, el Consistorio avisó a los responsables de la Caseta Los Claveles-Rincón Cubano, en el Cortijo de Torres, de que no podrían abrir durante la Feria si no eliminaban el graffiti que ilustraba su muro y que decía «No a la Guerra - No a la OTAN». Su argumento: el artículo 22 de la citada ordenanza «prohíbe toda clase de publicidad, propaganda o avisos en la fachada de las casetas, excepto para anunciar la programación, informaciones o actividades». Finalmente, la caseta cedió para poder abrir: eliminó el mural, dejando sólo el «No», pero sus camareros, al parecer, sí llevarán camisetas y abanicos con mensajes referentes a la polémica.

Así que resumiendo, recuperando aquel episodio de la Historia española reciente y de puro bochorno para el PSOE de Felipe González, «OTAN de entrada no», aquí podemos hablar de «Feria de Málaga: OTAN de entrada no; Franco de entrada sí».

Vuelvo a la noticia de la web que subí a la web. Pronto se llenó de comentarios que yo no encuentro adjetivo para calificar (bueno, sí lo encuentro, pero mejor me abstengo). Estaban los que no veían que hubiera polémica alguna en vender una bufanca con la efigie de un dictador responsable de la muerte de entre 150.000 y 400.000 personas por motivos políticos; la mayoría eran, directamente, apologetas del franquismo: «¿Queda alguna [bufanda con la cara de Franco] o llego tarde?», «¿Dónde está el puesto? Que voy a comprar 5», «Los feriantes compramos el género que se da y si es lo que le gusta a la juventud hay que tenerlas; la bufanda de España y la de Abascal se dan como rosquillas», «Pues no venden del Che Guevara, ¿por qué no pueden vender de Franco?»... Habrá que pedirse otro cartojal.

«¿A mí me estás llamando guarro? Guarro tú»

Andan estos días soliviantados en el Ayuntamiento de Málaga grabando imágenes del vertedero municipal en que se convierte cada mañana la explanada de la Zona de la Juventud del Cortijo de Torres, donde se realiza el botellón cada madrugada. Y las emiten allí, precisamente, en ese espacio del Real para intentar sacarles los colores a los responsables. La verdad es que la solución tiene guasa, después de que la gran polémica de las últimas semanas haya sido las acusaciones desde diferentes distritos de la capital de que Limasam no pasa por allí ni por equivocación. Siguiendo la estrategia del Consistorio, podrían los vecinos de, por ejemplo, Las Delicias irse a la puerta del Ayuntamiento con un par de televisores a ponerles a los concejales las imágenes de los suelos de sus calles. Mientras tanto, le adjuntamos una foto de contenedores ayer en Las Delicias, a ver si a ellos también se les suben los colores.

Otra vez los chinos

Quejarse está bien, pero, a veces, puedo quedar uno como un supertacañón insufrible. He captado por ahí varias críticas al hecho de que la Feria Málaga, el espacio que la Plaza de la Merced dedica todos los años a los niños, esté «llena de motivos chinos». Y recuerdan la que se montó la pasada Navidad con el dichoso Festival de las Linternas, que hipotecó medio Parque del Oeste para un dudoso negocio privado. Que sí, que supongo que deben primar la tradición y la autoctonía (venga, el año que viene que hagan espectáculos con Pepe La Biznaga Bizca o Ramón El Boquerón Que Bebe Ron) pero, no sé, no les viene mal a los peques viajar a otras culturas, conocer otras estéticas e iconos. Eso sí, los que hayan tenido la idea de titular Mastelchel uno de los shows... vaya tela.