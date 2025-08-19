‘Spain left out’

La política exterior de Pedro Sánchez reducida a un tuit. «Nothing about Ukraine without Ukraine. We must remain united», proclama a X en perfecto español de la Real, el único foro donde le han dado la palabra. En el otro foro, el de verdad, el de la cumbre de Londres entre la UE y EEUU, con el canciller británico de anfitrión y con el vicepresidente estadounidense J. D. Vance haciendo los honores, Sánchez ha sido excluido. Y aunque podría parecer algo aleatorio, fruto del poco peso que tiene España en la política internacional, parece bastante claro que ha sido una exclusión querida y explícita. En el trasfondo, los graves errores que está cometiendo el ejecutivo de Sánchez en política internacional, con los temas OTAN y Huawei en el escenario.

El primer error tuvo más carácter de propaganda política en clave interior que de decisión internacional. Sitiado por los múltiples problemas que le rodean, Sánchez simuló enfrentarse a dos bestias negras del populismo progre: Trump y la OTAN. No cabe decir que le salió tan mal la jugada que incluso era necesaria una lupa para encontrarlo en la foto del acuerdo, relegado a la esquina de los lavabos. Aparte de quedar públicamente desmentido y de tener que plegarse a los términos del acuerdo, logró enfurecer a la administración americana, cuya memoria es elefantiásica. Y no porque Sánchez quisiera un mejor acuerdo -algo lógico en un proceso negociador- sino porque necesitó el enfrentamiento para sacar pecho y simular un papel que internacionalmente no tiene. En pocas palabras, hizo de milhombres y salió escaldado.

Pero el tema de fondo, cuya patita augura un escándalo que no parará de crecer, es la fiebre pro-China que le ha cogido al Ejecutivo socialista, y que ha puesto en aviso no solo a los estadounidenses, sino también a los miembros de la UE. Especialmente preocupantes los contratos de control de información que desde 2020 lleva haciendo España con Huawei, el gigante tecnológico chino. El primer contrato con la empresa china para archivar los datos sensibles de la Seguridad Social ya disparó algunas alertas, hasta el punto de que la UE avisó de un alto riesgo de espionaje, no en vano la ley estatal china que se promulgó en 2017 es muy rotunda: toda empresa del país debe compartir con el Gobierno los secretos que pueda acumular. Por eso mismo, Huawei está vetada en las redes de información de Francia, Alemania y la mayoría de países europeos. Sin embargo, lejos de corregir el error y no facilitar el espionaje de datos, el nuevo contrato por 12,3 millones entre el Ministerio del Interior y Huawei dispara la alarma muchos decibelios, no en vano la empresa china gestionará y guardará todas las escuchas telefónicas policiales con autorización judicial, entre otras las de terrorismo. El riesgo de que la inteligencia china sea depositaria de toda esta información se da por sentado, y lógicamente complica la seguridad de otros países. Por eso EEUU ha avisado a España de que quedará excluida de la información clave en materia de seguridad. En este sentido, resulta fácilmente explicable que Sánchez no haya sido invitado a la cumbre de Londres, y probablemente no lo estará en otras muchas de la misma naturaleza.

Si todo ello representa ya una preocupación importante, hay otro aspecto que abre otra pantalla polémica: los tres nombres pesados que facilitan la relación del PSOE con la tecnológica china -Zapatero, José Blanco y Antonio Hernando-, que tienen todos los elementos para derivar en escándalo. Por un lado, ZP lleva años cultivando la relación comercial y económica con China. Y por otra, no parece casualidad que Huawei hubiera escogido a la empresa Acento -fundada por Blanco, exministro con Zapatero- para realizar funciones de lobista. Por cierto, ¿quién trabajaba en ella? La mujer de Hernando, Anabel Mateos, escogida en el último congreso socialista para sustituir a Santos Cerdán... Demasiadas relaciones, demasiados vasos comunicantes inquietantes, demasiados riesgos y muy poca claridad convierten todo el tema de Huawei en una bomba de tiempo que tiene todos los números de explosionar en septiembre.

Sea como sea, el Ejecutivo español está cometiendo muchos errores en política internacional que pueden generarle el efecto inverso: de tanto buscar el protagonismo forzado, acabará consiguiendo la irrelevancia.

