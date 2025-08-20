Presencias, ausencias, palabras, significados

El presidente de la Junta de Andalucí­a, Juanma Moreno Bonilla, en la Feria de Málaga este miércoles. / Álex Zea

El alcalde, omnipresente (menos una vez)

En esto de la política importa más lo que no se dice que lo que se dice y lo que no se hace que lo que se hace. Hablemos del alcalde, Francisco de la Torre, de dónde está y de dónde no está en la Feria de Málaga. A ver, se supone que está en todos lados siempre, y más en estas fechas de relumbrón (la otra noche se quedó hasta las tantas para ponerle las bandas a la Reina y el Rey de fiesta malagueña) pero resulta que el martes por la mañana no tuvo oportunidad de acompañar a la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, en su paseíllo por la fiesta en la calle Larios. Sin embargo, ayer, miércoles, sí pudo acercarse al paseíllo de reaparición de Juanma Moreno, el más deseado del verano, por el Palmeral de las Sorpresas del Muelle Uno. Y bien pegadito que iba al presidente andaluz.

La consejera Carolina España, durante su visita a la Feria de Málaga, sin De la Torre. / Álex Zea

Soul y sombra

Se cayó Camela de la convocatoria en el Auditorio Municipal por enfermedad de Dioni Martín así que anoche cantó Pitingo. Dicen las malas lenguas que gracias a sus exabruptos anti Pedro Sánchez forma parte de una especie de bolsa de trabajo informal de artistas a la que recurren los ayuntamientos regidos por el PP cuando necesitan diseñar sus programaciones culturales. Supongo que eso es lo que opina la concejala socialista en el Ayuntamiento de Málaga Rosa del Mar, que respondió así un tuit del artista contra Óscar Puente: «Venga, que ya te ha contratado el Ayuntamiento del PP de Málaga para esta Feria, ya te puedes relajar». El de Soulería (los que tienen peor leche prefieren llamarle el intérprete de Cara al soul) no se cortó un pelo: «No sé quién es usted, pero sé lo que no debería hacer alguien con cargo público: usar Twitter como cloaca. Relájese usted, que para eso le pagamos el sueldo. Gracias por la promo que siempre me hace el PSOE en verano».

Concierto de Pitingo en el Auditorio Municipal de Música, en la Feria de Málaga 2025. / Eduardo Nieto / LMA

La Exquisita siendo exquisita, la Selvática no siendo selvática

Cerrada 24 horas (cuando se publique esto supongo que habrá vuelto a abrir) la caseta La Exquisita por reincidencia en impedir acceso libre y gratuito y cobrar o exigir invitación para consumición o pase para entrar; puntualizan por ahí que el cierre ha sido «por no tener el cartel indicativo de derecho de admisión e impedirle el acceso a una persona con pantalón corto deportivo». Estupendo. Solamente dos consideraciones: 1) En realidad la caseta sólo está haciendo honor a su nombre. 2) Propongo un rebautizo del establecimiento: La Reincidente. O, como dice Juan G. Rivera (@jotacomk): La Exigente. Luego está el caso contrario: ayer el Ayuntamiento decretó, «por reincidencia en impedir acceso libre y gratuito», el cierre de la caseta Selvática. ¡Cómo están las selvas!

Belleza(s)

No soy muy fan de lo de los concursos de belleza así que lo de la gala de la Reina y el Rey (aka Míster: menos mal que han cambiado la denominación) de la Feria ni me va ni me viene. Pero repasando algunas de las instantáneas de la ceremonia de la madrugada del lunes al martes compruebo con satisfacción que una de las candidatas, la número 18, lucía, como se decía antes, «entradita en carnes» o como se dice ahora, «con un cuerpo ajeno a las normas del heteropatriarcado».