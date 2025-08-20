El sistema en juego

Hace solo unas décadas, con el fin de la Guerra Fría, gran parte del mundo vivió una etapa de ilusión, reconstrucción y fraternidad. Siguiendo lo que los teóricos idealistas defienden, la paz y la estabilidad sirvieron de base para el impulso del comercio y el desarrollo mundiales. Los años noventa abrieron nuevas oportunidades para los países recién independizados y para muchos otros del Norte Global, pero no así para el siempre olvidado Sur, especialmente el africano y el sudamericano, que continuaban inmersos en procesos de transición cuasi democrática, cambios abruptos de gobierno o largas dictaduras. Asia mantenía su crecimiento apostando por un modelo económico propio, sin necesariamente asumir las responsabilidades sociales y ambientales asociadas al capitalismo occidental.

Los noventa fueron también la «década dorada de la cooperación internacional», marcada por campañas sociales que reclamaban dedicar el 0,7% del PIB a esa causa. La globalización de las comunicaciones trajo consigo años de progresiva americanización cultural y social, en los que millones de jóvenes de todo el mundo aspiraban a vestir las marcas de ropa, consumir la comida rápida y admirar los productos audiovisuales de la juventud estadounidense. La paz ralentizaba el frenesí de la industria armamentística y la guerra, como idea, dejaba de parecer atractiva o rentable.

En las últimas dos décadas, la tendencia ha sido completamente inversa. Tras los atentados del 11S en 2001, la llamada Guerra Global contra el Terrorismo impulsada por Bush desplazó la economía y el desarrollo como motores de las relaciones internacionales, en favor de la seguridad y del poder político entendido como fin en sí mismo. Las consiguientes crisis financiera global y pandemia mundial pusieron a prueba los mecanismos internacionales, sirviendo como excusa para los discursos más populistas y elevando a líderes políticos que usan la desinformación, la llamada posverdad y algoritmos estratégicos embarrando el debate público con fines puramente lucrativos. Los estados, como estructuras, pierden peso frente a líderes y élites económicas. Los beneficios que generan empresas como Amazon y Microsoft duplican el PIB de muchos países, y sus CEO ejercen ese poder simbólico con absoluta desinhibición. Que lo hagan estos empresarios o los fondos que los financian no sorprende, pero que líderes democráticos abracen también el caos resulta profundamente alarmante.

Es en esta anarquía donde funcionan mejor esos líderes que rompen las reglas, las retuercen, las usan en su favor y hieren profundamente el sistema desde dentro. Trump regresa en un momento especialmente crítico, con Europa huérfana de la voz unificadora de Merkel, China extendiendo sus tentáculos por los continentes del Sur Global, y Rusia empantanada en una guerra de desgaste. En lugar de asumir el liderazgo hacia una nueva etapa de acuerdos y entendimiento, capaz de presionar a Putin para abandonar Ucrania o de frenar el expansionismo chino, Trump añade gasolina al fuego. ¿Por qué querría un presidente estadounidense provocar más caos, en vez de alzarse como el gran salvador del momento? Porque Trump es, antes que nada, un empresario. Un narcisista imprevisible, sin formación geopolítica ni diplomática, pero con una visión empresarial autoritaria. El caos le hace sentirse poderoso, y es en ese desorden calculado donde estos líderes personalistas ganan. Ofrecen soluciones a los mismos problemas que contribuyen a crear, mientras dinamitan las estructuras sobre las que se había construido el sistema internacional. Mecanismos como la cooperación multilateral, el derecho internacional o los tratados detenían golpes y establecían mínimos comunes, pero en el actual escenario geopolítico sus resortes de protección y rendición de cuentas resultan claramente insuficientes y alarmantes.

¿Qué ocurrirá, entonces, en los próximos años? ¿Persistirá el compromiso de la mayoría con la ONU o sus agencias, tribunales, comités y espacios de cooperación internacional se vaciarán poco a poco, hasta convertirse en una arquitectura simbólica cada vez más frágil? El sistema está en juego y la principal amenaza ataca desde dentro.

Suscríbete para seguir leyendo