Días de terral. / álex zea

La Málaga de Feria, en estos primeros días de la semana grande, tras su miscelánea cromática dibujada por la lindeza y el donaire de las malagueñas incorporó a su paleta de colores el naranja como aviso por altas temperaturas en las comarcas de Costa del Sol, incluida la capital, y Guadalhorce. De nuevo, el terral no quiere perderse estas jornadas festivas. El viento del norte y noroeste nos envuelve de forma ardorosa como si se transfigurara en el primer amor de verano de aquel estío cuando éramos jóvenes, alegres, efusivos y desmelenados. El terral, esa brisa de tierra la cual se autoinvita a estas fiestas agosteñas para evocarnos su incondicional e inherente presencia en el alma de esta población: se enseñorea de todo y de todos. Cuando se reencuentra con sus atávicos aliados los Montes de Málaga en presencia de Foehn – fenómeno que tiene lugar cuando una masa de aire caliente y húmedo se ve obligada a ascender una montaña, al tiempo que desciende hacia el mar lo hace con menos humedad y más temperatura -, los malagueños y visitantes perciben su índole con entereza y mesura. Terral, el viajero que siempre retorna, nos visita con el designio de hacernos reflexionar sobre quiénes somos y hacia dónde nos encaminamos en esta urbe henchida de luces e inagotables sombras. Agosto y terral son dos longevos conocidos quienes como en todo vínculo inmemorial se hallan y lo celebran en un triduo manifiesto, invitándonos a volver la mirada al epicentro de la memoria para recordar una Málaga que nos dejaba ser y estar emocionalmente contentos; a sentir el crepúsculo mecido por el terral de forma connatural al carácter de una ciudad que este viento la hace única y con genio en este sur del sur. Felices días de Feria.