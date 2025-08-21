Un concurso veraniego llamado ‘Televisión’

Si ya durante el resto del año la calidad de la programación televisiva es un asunto discutible, en verano el fenómeno alcanza proporciones monumentales. Es como si las cadenas decidieran rendir al unísono un homenaje al aburrimiento.

La lógica indicaría que si la gente tiene más tiempo libre en vacaciones, la televisión debería esforzarse por ofrecer algo mejor. Pero no. Las cadenas se entregan con entusiasmo a un experimento masivo de resistencia mental. Le llaman «programación especial de verano», haciendo un uso retorcido de la palabra ‘especial’ y tratando a la masa televidente de estúpida como mínimo.

Además, las vacaciones son limitadas, nadie tiene 3 meses libres. Todos, tarde o temprano, volvemos a algún tipo de rutina, más relajada, pero rutina. Y es ahí cuando la televisión se convierte en un enemigo íntimo: lejos de acompañarnos, parece decidida a aburrirnos hasta el límite.

Parón veraniego

La estrategia tiene varios enfoques, como el del concurso de sustitutos de los presentadores de vacaciones con más tirón en la pantalla. El fenómeno consiste en dar paso a un ejército de jóvenes sonrientes, voces frescas y caras bonitas que, con más ambición que experiencia, ocupan platós, a excepción de la sempiterna sustituta por excelencia: Terelu Campos. En El Hormiguero o De viernes, sin embargo, el parón veraniego se traduce en reposiciones que, si no fuera por el rótulo de «best moments», podrían pasar por emisiones habituales con el capítulo 537 del culebrón de nuestro señorito Ken, Álvaro Muñoz Escassi.

Entre medias, se cuelan reposiciones de series y concursos. Y no podría faltar el gran concurso de todos los veranos, El Grand Prix con Ramón García y la Vaquilla, ahora acompañados de Lalachús y Ángela Fernández en una intentona de efecto champú anticaspa.

El resultado: una sensación de vacío tan intensa que una sospecha que podría ser intencionada, un método diogénico audiovisual para acumular cierto tipo de basura en nuestras casas que nos deje más sucios por dentro.

Rechazo

Y aquí surge la gran pregunta: ¿son conscientes las cadenas del rechazo que inspiran? Probablemente sí. De hecho, parece que incluso lo utilizan a su favor. Leí que el verano es su campo de pruebas, un laboratorio donde lanzan formatos experimentales como Agárrate al sillón o La conexión para ver si alguien se engancha. Si funcionan, se quedan en la parrilla otoñal. Si fracasan, siempre podrán culpar al calor, al horario o al público «poco receptivo en vacaciones». Se deduce así que en verano hay una demanda no atendida que a la vez supone una oportunidad para alguna cadena aventajada, que se quedaría con esa audiencia huérfana y, que con buena letra e inteligencia, podría consolidarse luego en otoño. Quién sabe.

Mientras tanto, nosotros seguimos cambiando de canal con la esperanza de encontrar algo digno, como quien rebusca en una nevera casi vacía un viernes por la noche, esperando que, por arte de magia, aparezca un manjar. Resulta que en verano, la televisión no cocina para nosotros, sino que nos sirve sobras frías.

Un plan perfectamente orquestado para que, cuando vuelva septiembre y reaparezcan los programas «de calidad» como...(rellenen ustedes el hueco), les demos las gracias como si nos llevaran hasta la luz como a Caaarol Anne en Poltergeist. Aunque, siendo sinceros, quizá lo único que nos devuelvan es la misma mediocridad pero envuelta en papel de regalo prenavideño. Next. n

