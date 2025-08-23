Opinión | En corto
La gran prostitución
Etimología latina de prostituir: exhibir para la venta. Reproduzco la frase en una entrevista del expresidente de Telefónica José María Álvarez-Pallete y autor del libro ‘Economía de los datos’: «Cada vez que aceptamos las cookies de una web, entregamos fragmentos de nuestra vida y, a cambio, recibimos un servicio que nos es útil y nos dicen que es gratis». ¿Podríamos hablar también de canibalismo virtual?
Si los datos y la información sobre cada uno están en el mercado, se negocian cada día y se usan para mover en una u otra dirección nuestra condición de galeotes consumistas, pero también nuestras decisiones en otros apartados de la vida individual, social y política, ¿qué sentido tiene seguir hablando de protección de la identidad?, ¿que valor efectivo tienen -o qué devaluación sufren- valores como libertad, democracia o humanismo?, ¿cómo podremos defenderlos de sus enemigos?
