Desolación tras los incendios. / Pool Moncloa

Mientras el verano se instala, un ritual macabro se repite en la geografía española. Las llamas devoran, implacables, miles de hectáreas de nuestro patrimonio natural. Este año, los focos se han encendido con virulencia en puntos tan dispares como los montes de Tarifa, donde el viento de levante convirtió el fuego en un infierno incontrolable, y los bosques de León, donde el abandono rural es un polvorín. Y, una vez más, surge la misma pregunta incómoda: ¿dónde están nuestros gobernantes cuando el humo se disipa y solo queda la ceniza de su negligencia?

La respuesta es tan clara como desoladora: ausentes. La gestión de los incendios forestales en España es el paradigma de la política cortoplacista, la que solo actúa cuando las cámaras de televisión apuntan al drama. Se especializan en la foto en el helicóptero una vez el desastre es inevitable, en aparecer para lamentar las pérdidas y prometer ayudas que a menudo llegan con cuentagotas. Sin embargo, se niegan sistemáticamente a hacer lo verdaderamente importante: invertir en prevención.

Trabajo silencioso y constante

La prevención no es sexy. No da titulares ni votos inmediatos. Implica un trabajo silencioso y constante que los políticos, obsesionados con el ciclo electoral de cuatro años, desdeñan. Implica una gestión forestal seria: limpieza de montes, creación de cortafuegos efectivos, manejo de la biomasa y un pastoreo controlado. Implica, sobre todo, apostar por las personas. Las brigadas forestales, los auténticos héroes de esta tragedia, son las grandes olvidadas. Contratos precarios, temporales y mal remunerados que no permiten formar equipos estables y expertos. Se les exige todo en el momento crítico, pero se les abandona durante el resto del año. Es una irresponsabilidad mayúscula.

Frente a esta dejadez institucional, quien ha demostrado una vez más su valor infinito es la sociedad civil, el pueblo llano. En Tarifa, fueron los vecinos, con sus propios tractores y a riesgo de sus vidas, quienes abrieron cortafuegos para salvar sus hogares cuando los medios oficiales se vieron desbordados. En León, son las asociaciones de vecinos y los pequeños municipios quienes, con medios ridículos, intentan mantener limpios los montes. Son bomberos voluntarios, agricultores con sus maquinarias y ciudadanos anónimos quienes forman la primera y a veces única línea de defensa.

Solidaridad, coraje y amor por la tierra

Esta es la verdadera España: no la de los discursos vacíos en Madrid o en las capitales autonómicas, sino la de la solidaridad vecinal, el coraje y el amor por la tierra. Es una España que se salva a sí misma porque sabe que no puede esperar nada de quienes prometen y no cumplen.

El fuego no es solo un desastre natural; en un país mediterráneo como el nuestro, es un problema político de primer orden. Cada hectárea calcinada es un fracaso de la administración, un monumento a la incompetencia y la desidia. Mientras no haya una voluntad real de cambiar el modelo, de priorizar la inversión en prevención y en las personas que la ejecutan, estaremos condenados a ver cómo nuestro país arde verano tras verano. Y, una vez más, serán los mismos de siempre, los que nunca aparecen en los presupuestos, quienes tengan que apagarlo.