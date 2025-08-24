¿Por qué LaLiga está perdiendo jugadores nacionales importantes?

El nivel competitivo de las ligas se mide por los títulos ganados en las competiciones europeas y la calidad de los jugadores que tienen sus equipos. España está en el Top 5 juntamente con la Premier League, la Serie A, la Bundesliga y la Ligue 1 francesa.

Casi todos los grandes jugadores del mundo (o todos) tienen al Barça o el Real Madrid como clubes prioritarios a la hora de fichar. También lo es jugar en la liga española. Al margen de la grandeza de estos dos clubes, es muy apetecible vivir en España por su gente, su clima, su comida… y la adaptación es más fácil porque es una competición muy creativa y atractiva.

Hace unos seis o siete años los jugadores renunciaban a salarios más altos de Inglaterra, Alemania o Italia para jugar en Barça, Madrid, Atlético, Real Sociedad, Valencia… Incluso los cracks dejaban equipos top de las otras grandes Ligas para venir aquí. Tenemos presentes a De Jong, Lewandowski, Gundogan, Kroos, Mbappé, Hazard, Bellingham o Julián Álvarez, pero antes lo hicieron Ronaldinho, Ronaldo, Beckham, Zidane, Forlán o Agüero.

Las selecciones europeas estaban repletas de los jugadores de LaLiga y la selección española estaba formada en su totalidad por jugadores de la Primera División. Y sobre todo, los jóvenes talentos nacionales debutaban aquí, salvo algunos pocos que salían a la Premier League tras unas ofertas inasumibles en España y que no dieron resultados.

Sin embargo, en los últimos años todo esto ha cambiado. Con la reciente salida de Zubimendi al Arsenal, ya son once de los internacionales de la última convocatoria de España jugando en otras ligas, y varios de ellos no lo hacen en equipos top. Con esos jugadores hemos sido en los dos últimos años campeones de la Eurocopa y campeones y subcampeones de la Nations League. Mikel Merino, por ejemplo, es un futbolista con calidad para jugar en uno de los grandes de España. ¿El motivo para irse es económico? Si es así, hemos perdido nivel competitivo en Europa. ¿Por qué?

Hace tres años, Alexander Isak se fue de la Real Sociedad al Newcastle tras jugar dos años muy buenos en LaLiga y en estos momentos es uno de los tres mejores delantero centro de Europa. ¿No lo valoramos lo suficiente?

Juan Miranda es titular en el Bolonia y se ha convertido en uno de los mejores laterales izquierdos de la Serie A. Era titular en el Betis y fue internacional sub 19 y sub 21 con España, con trayectoria destacable. ¿Por qué no se pudo quedar aquí?

Alejandro Grimaldo, formado en el Barça, ha jugado muy bien en el Benfica y triunfa actualmente con el Bayer Leverkusen marcando goles, asistiendo con calidad y está en la lista de Luis de la Fuente. En LaLiga podría jugar en cualquier club.

Nico González, también producto de La Masia, jugó cedido en el Valencia muy bien, fue traspasado al Oporto donde demostró su gran calidad y actualmente juega en el Manchester City, uno de los mejores equipos de Europa. Tenemos en nuestra competición pivotes extranjeros inferiores a él.

Christian Mosquera, titular con la sub 21 de España y con proyección para llegar a la absoluta, acaba de fichar por el Arsenal después de hacer dos buenos años con el Valencia. ¿Cómo lo han dejado escapar los grandes equipos de España? Samu Omorodion, titular en el Oporto, goleando en la Primeira Liga portuguesa y jugando a un gran nivel en la pasada Europa League, destacó en el Alavés como cedido por el Atlético y luego fue traspasado al Oporto. ¿Es Sorloth mejor que él?

Íker Bravo, en el verano de 2024 en Irlanda ganó el campeonato de Europa con España sub 19. Fue uno de los jugadores más destacados del torneo, probablemente el mejor delantero centro. Está jugando en el Udinese de la Serie A.

Está claro que LaLiga ha perdido protagonismo en Europa, posiblemente por motivos económicos: Fair Play financiero, tope salarial o las salidas de Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo, Rodri, Sergio Ramos... han restado atractivo a la competición.

Hay que analizar todos los puntos y trabajar para recuperar la competitividad y, sobre todo que vuelva a ser la primera opción de los jugadores nacionales jóvenes con talento, porque a nivel de selecciones, por resultados, estamos entre las mejores del mundo.

En estos momentos, los jugadores importantes de la liga española en situación de renovar sus contratos ‘amenazan’ a sus clubes con las ofertas de fuera, no de los otros equipos españoles y esto es muy significativo.

