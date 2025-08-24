La tonta de la IA

Foto de familia de los líderes europeos junto a Zelenski y Trump. / ALEX BRANDON / AP

En los últimos tiempos, pocas escenas más humillantes hemos visto en la televisión que ese tour por la Casa Blanca de los supuestos líderes europeos que quieren aparecer ante sus electores, aquí en casa, como que tienen algo que decir en la guerra de Ucrania y, por eso, acompañan al comediante Volodímir en Washington frente a Pelo Amarillo. Saben que no pueden ser más de lo que son, pero sí estar, y aparentan y hacen su paripé frente a las cámaras, que es realmente a lo que han venido. Ni se les ocurre enfrentarse directamente al Gran Oso, por eso le pagan al histrión para que ponga él los muertos de entre los suyos, y le suministran algunos cañones que mantienen más tiempo la farsa. Porque ¿qué pasaría si los cadáveres fuesen franceses, alemanes, españoles…?, las gentes del Viejo Continente -inyectadas de una paz ideal que nunca existió- espantadas de la muerte, derribarían a estos gobernantes de plasma. No es ya que no contasen con el presidente de acá, que está claro, es que España no está en guerra (artículo 63.3 de la Constitución), bueno, los demás tampoco, pero les da igual y burlan esas formalidades. Al Rey le corresponde declarar tal supuesto (y también la paz) previa autorización de las Cortes Generales, pero entonces, ¿cómo se califica eso de suministrar armas y pertrechos a Ucrania para que la libre? La hipocresía política también se llama desinformación, pero esta es de las buenas porque es de las nuestras, las hay de las malas, las de los otros.

Hacer caja

Es verdad que abunda la magia, como en el Rincón Cubano de la Feria, que dejan el No y desaparecen la guerra y la OTAN -agentes taumatúrgicos del PCE- para hacer caja capitalista y evitar el cierre, que es lo importante.

Pero de todo esto, la IA no se entera, y es que la IA o no sabe o lo que sabe está equivocado, que es no saber. La IA será tonta, pero es muy peligrosa, quizá por eso.

El otro día hicimos una prueba en Tragabuches (made in Dani García) en Marbella con preguntas de las que conocíamos las respuestas, y la IA se perdió en el bosque encantado de los despropósitos. Menos mal que la bodega del restaurante es excelente. Bebimos Suertes del marqués, un coupage de Listán Negro, del Valle de la Orotava, Tenerife, magnífico, con todas las dificultades que estos vinos volcánicos tienen para el paladar común. Siguiendo con la Torpeza Artificial, ayer como hoy sigue habiendo papanatas de todo lo nuevo, acríticos a cualquier modernez. No entiendo esa obsesión por la IA, cuando hay formas más sencillas de suicidarse.

Por cierto, que, a la salida del almuerzo, me acordé de un olvido cuando la semana pasada cité al gran Paolo Ghirelli sin rendir también homenaje póstumo a Remedios Nieto del Río, mujer de energía nuclear por fisión, inagotable. Nos vemos, Remedios, aunque todavía no sé cuándo, perdona.

Y me ha gustado mucho que haya quien le gane una batalla a la Administración, David contra Goliat. Ahora, la Consejería de Salud debe resolver si acata el dictamen del Consejo Consultivo y abona lo estipulado. Me refiero a aquel episodio del 24 de enero de 2023 cuando la entonces gerente del Hospital Regional, María de Mar Vázquez, ni corta ni perezosa, denunció a la bioquímica responsable del Laboratorio de Metabolopatías del Materno, Raquel Yahyaoui, y a la neuropediatra Rocío Calvo, excelentes profesionales. Está bien, aunque no es tendencia, que se haga justicia.

‘El eclipse del padre’

Y termino con Gabriel Albiac, que acaba de publicar ‘El eclipse del padre’, una crítica de la razón woke, vamos, el delirio de pretender que se es lo que se quiere ser y, por tanto, todo está al alcance de la decisión arbitraria. Pero el filósofo también vale para el exorcismo de las palabras cuando explica algo no por conocido bien entendido, por ejemplo, que quienes utilizan el término facha en el vano intento de hacer una apócope de fascista se estrellan, porque ese no es el sentido de la palabra. Mussolini fue un dirigente del Partido Socialista Italiano que cambia internacionalismo por nacionalismo y recompone su socialismo como un movimiento nacional pero, en fin, estas son cosas del fascismo de los antifascistas, que decía Pasolini, Valente, don José Ángel, escribió otras palabras:

Sencillamente yazgo

aquí, con un cuchillo…

Oscila, pendular y

solemne, el frío.

No hay pruebas contra nadie. Nadie

ha consumado mi homicidio.