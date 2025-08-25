Las Leonas, a hacer historia

La selección español de rugby femenino iniciaba este domingo su séptima participación en un Mundial en categoría absoluta. Las Leonas debutaban frente al peor rival posible, las Black Ferns neozelandesas que son vigentes campeonas y presumen de ser el conjunto más laureado de la historia. No hubo sorpresa alguna. Cayeron por 54-8 y con el balón en manos de las de nuestras antípodas durante tres de cada cuatro minutos. Sin embargo, las sensaciones fueron más positivas de lo que dicta el tanteo final.

Habrá por lo tanto que tener esperanza en lo que deparen los dos próximos encuentros para las españolas. El próximo domingo se miden a la una de la tarde a Irlanda y, justo una semana después y a la misma hora, a Japón. El optimismo pasa por observar cómo durante buena parte de la primera mitad supieron defender con eficacia y tenacidad los esfuerzos de las favoritas por abrir brecha en el marcador. E igualmente emocionó ver la reacción de las propias protagonistas de este histórico debut cuando en el último suspiro de la segunda mitad consiguieron anotarse un ensayo que ya mejora los mejores registros de todos los tiempos ante Nueva Zelanda.

En el histórico, las Leonas empataron a cero un primer duelo en 1991. Fue un choque amistoso celebrado en Cardiff. Cabe recordar que a ese año se remonta la primera edición de la Copa del Mundo y que las españolas obtuvieron su mejor resultado hasta la fecha, una sexta posición con la que empezó a abrirse la tradición de esta disciplina en nuestro país. Siete años más tarde, en el Mundial de Ámsterdam 1998, el tanteo final fue de 46-3.

Para dar contexto a ese 54-8 del debut de este Mundial de Inglaterra 2025, disputado en el Community Stadium de York con una importante y ruidosa afición española en las gradas, debemos observar las estadísticas de las neozelandesas. Hasta este domingo había ganado 20 de sus 21 partidos anteriores en las fases de grupos mundialistas. Sólo perdieron ante Irlanda en 2014. Y desde entonces han ganado sus partidos en la ronda inicial de grupos por una diferencia media de 50 puntos. Desde ese punto de vista, la renta de 46 ante España está ligeramente por debajo de ese listón.

Entre las veteranas del actual combinado nacional destaca Laura Delgado, que ya ha confirmado que se retirará justo después de este Mundial. De sus palabras previas al duelo contra las vigentes campeonas se desprende la enorme responsabilidad que asumen las Leonas, en cuanto al definitivo crecimiento que parece afrontar este deporte en España. «Para nosotras este Mundial es algo más que un evento deportivo. El rugby está creciendo en nuestro país y nosotras queremos poner nuestro granito de arena para que nuevas chicas se acerquen a nuestra disciplina deportiva», aseguraba.

Medios de comunicación y seguidores del deporte en general, por ejemplo a través de las redes sociales, también podemos aportar nuestro particular granito de arena a la causa. Cualquier persona tiene en sus manos, simplemente con apretar el botón de su mando a distancia, los dos próximos domingos, brindarle su propio aliento en forma de audiencia a estas implacables Leonas. Los choques de España los emite en abierto Teledeporte y aún mayor es la cobertura del Mundial, a través de la plataforma de Movistar.

La también internacional Alba Vinuesa abundaba en la previa del debut mundialista en lo mucho que supone para todo un país poder estar en una Copa del Mundo, que además se celebra en Inglaterra, donde tantos españoles residen por trabajo o descanso: «Es un orgullo y una gran responsabilidad estar aquí. Como grupo nos hemos propuesto abrir el camino para que nuevas niñas jueguen al rugby y que tengan referentes».

Llegan así las Leonas cargadas de emoción a una competición que han iniciado frente al peor rival posible. Además, por segunda vez en la historia escuchaban en un encuentro oficial el tradicional haka de las neozelandesas. Ya saben que esa danza grupal con carácter tradicional representa uno de los grandes espectáculos que hoy por hoy se pueden observar en un estadio deportivo. Combina cantos, movimientos vigorosos, expresiones faciales propios de una lucha guerrera y gestos difíciles de resumir en unas líneas. Su origen está en el pueblo maorí de Nueva Zelanda y, si aún no lo han visto, ya tardan en buscarlo en YouTube.