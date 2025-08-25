Pagando la protección

El «intercambio desigual» fue un concepto acuñado por la izquierda hace medio siglo para explicar los sutiles mecanismos por los que la periferia del sistema económico transfería rentas al centro, incluso en condiciones de libre mercado. Ahora cualquier sutileza para el robo entre países o pueblos se ha perdido y se utiliza el poder a secas, militar por supuesto, para justificar las transferencias vía aranceles que yo te pongo y tú me quitas o la obligación de comprarme lo que sea al precio que te fije. Incapaz Europa de defender su territorio del afán expansivo del vecino, ha de asegurarse la protección del señor de las armas, pagando a cambio el precio que le imponga, mientras son muchos los que en cada barriada del imperio lo aclaman y se apuntan a colaboracionistas, ¡vestidos, para mayor escarnio, de patriotas!

