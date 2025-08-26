En el balance que se haga de la oleada de incendios en España, por desdicha aún no finalizada, la partida más dolorosa corresponderá, desde luego, a las víctimas humanas. Pero tras ella, además de personas y colectivos que lo han perdido todo, deberían ocupar un lugar especial bienes naturales de singular valor gravemente dañados, entre ellos verdaderos santuarios de la naturaleza en Asturias, León, Zamora y zonas de Galicia, grandes reductos del bosque atlántico o de transición, en buena parte protegidos, que son soportes de una biodiversidad que aloja icónicas especies en peligro de extinción, cuyo futuro se verá ahora más comprometido. El número de hectáreas quemadas, el valor económico de los daños, o las «zonas catastróficas», conceptos en general cuantitativos, no dan cuenta ni darán respuesta a la catástrofe ambiental y biológica producida y todavía en riesgo de agrandarse.

