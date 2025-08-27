Brindemos por los pintores felices

Jornada de Art & Wine / la opinión

Viene siendo una tradición que durante el mes de agosto la actividad de las galerías de arte sufra un receso estratégico o, en lenguaje llano, unas merecidas vacaciones: algunas, las menos, han bajado la persiana, y hasta septiembre no inician nueva temporada; otras recuperan material en colectivas variopintas; y, finalmente, las hay que, irreductibles, mantienen su laboratorio experimental sin menoscabo de integridad o audacia. También hemos comprobado que cada vez son más frecuentes iniciativas que vinculan el arte a su sentido más lúdico (¿todavía más?) y, sobre todo, más sensual; entendido éste como un cóctel sinestésico de arte, música, moda y gastronomía, donde el mar constituye un elemento casi imprescindible. Así, hemos sido testigos en remodelados chiringuitos o exclusivos beach clubs de animosas jornadas de Art & Wine (maridaje de vino y arte), además de sesiones de pintura a cargo de artistas de cierto renombre, donde la fascinación por la génesis de un cuadro combinaba a la perfección con las copas de vino blanco o champán y la música chill-out.

El inconsciente

Les puedo asegurar que no tenía pensado dedicar todo el espacio de esta crónica a esos eventos; pero a veces la mano (o el inconsciente) te lleva por donde no quieres ir, de manera que ya no tengo más remedio que seguir el camino que he iniciado. Y ese camino no comienza a las puertas de un modesto o lujoso beach club, sino en los «dispositivos de seducción» (Gilles Lipovestky) que se esconden bajo la alfombra (a veces roja) que recibe a los participantes y explica el éxito de estas convocatorias: de entrada, la necesidad posmoderna, casi obligatoria, de pasarlo bien («disfrutar» es la consigna) en un entorno idílico; después, la presencia del arte, que ennoblece cualquier lugar donde aparezca, aunque haya perdido su autenticidad hace un siglo, según Walter Benjamin, si bien su aura de creatividad, de prestigio –que aún conserva- impregna a nuestros risueños participantes.

Y volviendo a los participantes (que me miraban extrañados al ver que tomaba notas y no tomaba nada), me viene a la memoria el crítico de arte Juan Manuel Bonet y su definición «línea de los pintores felices», referida a la pintura figurativa malagueña que surge en la segunda mitad de los 70 y principios de los 80. Me parece muy acertada, y válida tanto ayer como hoy. Ayer, porque el optimismo ha sido rasgo consustancial en casi todos los pintores malagueños, fuesen tradicionales o vanguardistas. Y hoy, porque en verano ¡qué mayor felicidad que un pincel en una mano y una copa de vino en la otra!