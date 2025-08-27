Esperanza Marín García-Cabrera y el sentir tangible

Ahora que ya no. / l.o.

Nos sentamos en dos hamacas azules bajo una sombrilla azul cuando el sol de agosto alcanza su punto más alto en el cielo de Málaga. El cenit nos contempla y ese momento lo transfiguramos en un día de nubes existenciales e historias de desamores en la playa de El Palo –este confín tan encendido como distante- para hablar del reencuentro y de su pasión por la poesía; de su sonoridad y ritmo sobre la repercusión del tiempo, de un pasado que tan solo resuena en la memoria del olvido. Con esa mirada vibrante me dice que se ha quemado y tiene la piel manchada de sol. ¿Quién sería yo si no fuera yo, si fuera?- me pregunta-. La observo contemplativo, guardo silencio, y le invito con mi sigilo a proseguir revelándose frente a nuestro mar cómplice y calmo. Esperanza, mirando al horizonte, me comenta que buscar la sencillez es a veces el proceso más complejo: deseo ser solo un presente, sin acarrear la luz del lastre de los fotogramas pasados. Han pasado muchos años ausentes; sin embargo, siempre está tu sur –le digo-. Gira la cabeza y perfilando su sonrisa más cautivadora me versa. «Quiero volver al sur, a sentir/ la calma azul/ de la playa en que crecí. / Dejar que la arena/ se lleve mis años/ robándome las huellas, / borrándome al pasar». Asiento. Esperanza has vuelto a tu orilla – le afirmo-.

Esperanza Marín García-Cabrera (Marbella, 1996), se formó en Medicina en la UMA. Actualmente vive en Madrid, donde es residente de Traumatología. El próximo 1 de septiembre aparece en las librerías su primer libro ‘Ahora que ya no’ (Valparaíso Ediciones), un acercamiento poético de sí misma desde la sencillez más íntima y perceptible. Acompañen a Esperanza en su travesía hacia lo más abisal del sentir tangible.