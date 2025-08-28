España está que echa humo

Entramos en las vacaciones con los grupos parlamentarios frotándose con lascas, desesperadamente, hasta conseguir que salten chispas. Así, agosto ha visto miles de hectáreas quemadas. Ya no es solo el “socarrat” valenciano de Mazón que está institucionalizado; el fuego se ha extendido por todas las comunidades, con las olas de calor por los territorios autonómicos.

Los que pudieron, algo más de la mitad de los españoles, se fueron de vacaciones esperando relajarse en el paréntesis político obligado. Pero ya se sabe que el humo alcanza grandes cotas y se filtra por las últimas rendijas. Fuego, humo y desgraciadamente daños personales han ocupado las cabeceras de todos los informativos a todas horas y más de la mitad del espacio. Los ministros de jornada, especialmente Óscar Puente, ya han procurado arrimar leña, para que el ambiente se mantenga caldeado, especialmente a los presidentes autonómicos como responsables de la prevención y control de los incendios forestales. También los portavoces de las oposiciones que han pospuesto sus vacaciones han hecho saltar las chispas correspondientes para animar el cotarro. Ya deberíamos saber, porque nos lo han repetido muchas veces, -aunque ellos no lo hagan- que los incendios se prevén en invierno para evitar grandes extensiones quemadas en verano; pero claro con el invierno tan acalorado, chisposo y humeante, ¿que podíamos esperar? los presidentes autonómicos de Galicia, y Castilla y León han procurado no entrar al calentón de Óscar Puente. El PP ha dejado el protagonismo de aventar las brasas a Vox. Abascal se ha lanzado sin paracaídas contra la Conferencia Episcopal y por supuesto con su tradicional xenofobia antiislamista y ultraderechista. La Conferencia Episcopal en pleno le ha echado un auténtico jarro de agua fría a Vox por crucificar a los inmigrantes de palabra y de obra, en Jumilla o en Canarias. Los populares han visto el cielo abierto y un cortafuegos episcopal para marcar distancias con sus compañeros de gobierno. Otros ministros de jornada han tomado el relevo de Óscar Puente, la norteña vicepresidenta tercera del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico Sara Aaguesen y el discreto meridional ministro del Interior Marlasca que se ha prodigado, sorprendentemente, en entrevistas y han intentado perimetrar el incendio para que no alcance a las instituciones autonómicas.

Cambio climático

La ultraderecha y la derecha ultra siguen sin creer en el cambio climático, como Donald Trump que ha enviado a los militares reservistas de la Guardia Nacional a hacerse cargo de las principales ciudades gobernadas por los demócratas desde Washington a Los Ángeles y seguirán Chicago, Boston y quizá Nueva York. Los trumpistas europeos toman nota de la estrategia del líder. Aquí, en España, por contra, los militares concitan consensos especialmente en torno a la Unidad Militar de Emergencia, Zapatero la inventó y está empezando a ser imitada más allá de nuestras fronteras para luchar contra el fuego avivado por el cambio climático; aunque Trump no crea en el calentamiento global y siga ocupando y calentando ciudades a la caza del inmigrante. La presidenta de Madrid Ayuso, estaba de palomita en Miami, la tierra de Trump, pero vino a la fiesta de La Paloma como marca la tradicionalista tradición.

La clase media y trabajadora, como le gusta decir al presidente Sánchez, está bastante quemada sobre todo por el problema de la vivienda que no encuentra la respuesta radical que necesita. Los incendios que marcan cicatrices en la península han traído víctimas, daños personales y cuantiosas pérdidas económicas -inmuebles y animales- para los pocos ciudadanos que viven en esas zonas rurales. Los trabajadores forestales, bomberos incluidos por supuesto, siguen viviendo una situación de temporalidad permanente, con contratos interinos, o de fijos discontinuos, en múltiples empresas, que impiden los trabajos preventivos en invierno, y esto es responsabilidad de manera incontestable de las autonomías. El born-out postvacacional, un quemazón distinto, vendrá con la vuelta de los urbanitas. Empezaremos un invierno caliente, salvo que el fuego de este mes suscite los consensos necesarios en temas como el personal forestal y la protección de la España rural, la de los montes y paisajes que tanto nos gustan en vacaciones, pero que son tan duros para nuestros conciudadanos de pueblos agrícolas y zonas rurales.

