Hay que parar militarmente a Israel, clama una voz judía

Un grupo de palestinos llora durante el traslado de una de las víctimas mortales de un ataque israelí­ en Yení­n / AHMAD GHARABLI I AFP

Hay que parar con las armas el genocidio israelí, afirma la joven ensayista judía Ilana Mercer, según la cual “existe una obligación afirmativa y no sólo pasiva” para ello.

Mercer, que se define como “paleolibertaria”, dice lo que muchos pensamos desde hace tiempo, pero no nos atrevíamos tal vez a confesarlo en voz alta. Y es importante que se trate de una voz judía.

En el mundo hay “mucha indignación moral contra Israel, pero nadie ha ofrecido un plan de acción militar pese a que el genocidio está tipificado como delito según la Convención Internacional para la Prevención y Sanción del Genocidio”, critica Mercer(1).

“El asesinato en masa israelí ha sido protegido de toda intervención externa únicamente por Estados Unidos”, añade la activista, que creció en Israel, país que abandonó con 19 años tras negarse a servir en sus Fuerzas Armadas.

Respaldo de Washington

Con el respaldo de Washington, denuncia Mercer, Israel “se ha burlado del mundo” y continuado su “carnicería”.

“La vorágine del genocidio israelí incluye su expansión por el Levante, una guerra sucia” llevada a cabo con la tolerancia del Norte global.

“Las emanaciones de la mente colectiva israelí siguen fluyendo libremente como una cloaca abierta y son igualmente sépticas y a menos que se le detenga, Israel seguirá abriendo nuevos frentes de maldad”, advierte Mercer.

“Si no se puede permitir que un asesino en serie solitario, asaltante de hogares, continúe alegre su racha de crímenes, tampoco debe tolerarse, dice, que pueda hacerlo una banda dedicada a asesinatos en masa con la ayuda de la tecnología de punta y la inteligencia artificial”.

Y dado que Estados Unidos no es “una fuerza global para el bien”, como hipócritamente presumen todos sus gobiernos, compete a los ciudadanos encargarse de ello.

Hay que organizar urgentemente, dice, “una intervención militar regional” porque existe “una obligación afirmativa, no meramente pasiva, de detener a Israel”.

“El mundo, salvo algunas heroicas excepciones, ha incumplido hasta ahora esa obligación legal y moral”, critica con amargura Mercer.

“Los pueblos árabes, añade, desean acudir en apoyo de sus hermanos masacrados en Palestina y el Líbano, pero se niegan sus gobiernos, comprados y pagados por EEUU”.

“A pesar de la indignación generalizada con los crímenes de Israel en Gaza, el rey Abdulá de Jordania ayudó a Israel a defenderse de los drones y misiles israelíes”, denuncia Mercer .

En Jordania viven alrededor de tres millones de palestinos, en su mayoría como refugiados, y cerca de un 60 `por ciento de la población total del país es de origen palestino.

Críticas parecidas dirige Mercer al Gobierno egipcio del mariscal Al Sisi, que no hace tampoco nada pese al asesinato por Israel de reclutas de su país durante la anexión por el Estado sionista del llamado “corredor Filadelfia”.

(1) Artículo publicado en el blog estadounidense The UNZ Review y recogido por ‘El observatorio de la crisis”.

