—¿Qué haces JC?

—Proyectando el futuro de la especie humana en los próximos años.

—¿Y ese diario que tienes al lado?

—Bueno, confieso que me estoy ayudando de un informe de los analistas de Bank Of America.

—Parece siniestramente interesante…

—Sí, Pa. Y coincide con la sensación que tenemos aquí arriba.

—Cuéntame…

—Pues parece que en los próximos cinco años va a comenzar algo diferente en la Historia de la Humanidad, porque el mundo se enfrenta a cambios de sus viejos paradigmas. Va a cambiar casi todo, porque se van a demandar más recursos naturales, se van a manejar ingentes bases de datos, la inteligencia artificial va a ser omnipresente en la vida humana y van a necesitar muchísima energía, agua y minerales, de esos que llaman valiosos. También se han de reconstruir las infraestructuras y las redes de servicios esenciales porque se han quedado antiguas.

—Bueno, todo eso parece sensato evolutivamente. No veo que problema puede haber.

—Quizá que durante esos cinco años las tendencias de los gobiernos sean las populistas, eso generará conflictos comerciales y carreras armamentísticas. Coincidirá con un cierto envejecimiento de la población, con lo que habrá que aumentar los servicios sanitarios.

—Voy intuyendo los peligros que tú sugieres…

—Lo que parece claro es que la tecnología se va a adueñar del mundo. La inteligencia artificial va a ser capaz de actuar de forma autónoma y va a influir de forma determinante en el mercado laboral. En 2030 una quinta parte de la población será sustituida por robots. También interactuará con el entorno físico y en esa guerra tecnológica entre superpotencias. El resultado es incierto, cuanto menos. La industria sentirá la colaboración entre humanos y tecnologías, con lo que seguramente optimizará los procesos de producción, aunque con minimización de la intervención humana.

—¿Y el lado oscuro de la IA?

—La pérdida de puestos de trabajo y la inseguridad digital. El reto es aumentar los puestos de trabajo y reducir el impacto sobre ellos de la inteligencia artificial. El ciber crimen avanzará hasta colocarse como el tercer productor de riqueza a nivel internacional. Se espera que el coste global crezca hasta los 15 billones de dólares y los costes por daños causados por ella alcance los 40.000 millones de dólares.

—¿Será la ciberseguridad el gran problema del 2030?

—Esa es la gran preocupación, Pa. Utilizando la potencia de cálculo de Nvidia para entrenar a Chat GPT solo se necesitará un segundo para descifrar una contraseña. Fíjate que los ataques informáticos tardan ahora una media de nueve meses en identificarse y contenerse. Ciertamente la ciberseguridad es un grave motivo de preocupación actual y futura. Aunque otro caballo de batalla es la demanda de recursos e infraestructuras, que ya están generando cuellos de botella actualmente, y se espera que en 2030 sea un verdadero problema. Y así será también con la infraestructura global, que necesita ser ampliada y modernizada, y para ellos se necesitan 94 billones de dólares hasta 2040, medio billón por cada año además de los fondos públicos disponibles. Esto implica descarbonización, electrificación, atención a los cambios demográficos y al envejecimiento.

—Y me hablabas del populismo…

—Así es. El populismo está en auge. Trump es el modelo y los electores se alejan cada vez más de los partidos tradicionales en respuesta a la inflación, la inmigración y la debilidad. Los partidos mayoritarios están cayendo a los niveles más bajos de la historia. Y la lucha contra la globalización, que no es populista, a base de aranceles y guerra comercial, amenaza el crecimiento futuro, porque es poco probable que los bienes y los servicios fluyan libremente.

—¿Y la paz, JC?

—La era de la paz parece estar siendo sustituida por los conflictos militares, las guerras comerciales y un clima de hostilidad que amenaza la estabilidad mundial. La intensificación de la carrera por los recursos globales significa que Estados Unidos y Rusia seguirán compitiendo en una carrera a la que se añade China y de la que no se puede intuir el resultado.

—¿Tendrá los humanos bienestar en 2030, JC?

—El mercado del bienestar representa hoy el 60 % del gastos sanitario mundial. Para entonces debería alcanzar casi los 9 billones de dólares y representar el 7 % del PIB mundial si los humanos quieren proporcionar cuidados adecuados a una población cada vez más envejecida.

—Parece un panorama no muy alentador…

—Bueno, esto no es más que un dibujo grosero de un panorama que está en manos de los humanos. De ellos va a depender que esa evolución tecnológica inevitable se concrete en un escenario confortable o en algo parecido a la película de Terminator. De ellos –como tantas otras cosas— depende… n

N. del A.: Hola, soy Dios es un diálogo entre el Padre (Pa), el Dios del Antiguo Testamento: clásico, un punto colérico y vengativo; y JC, el protagonista del Nuevo Testamento: más moderno, tolerante y con un enfoque de la realidad más avanzado. Juntos analizan las situaciones en la Tierra y en especial las de su país favorito: España.

