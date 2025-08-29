Voces rotas

Una comunicación no violenta que se precie nos exigirá observar sin emitir juicios. / Efe

Un día no muy lejano, la ciudadanía de Churriana vio alterado su monótono devenir de ‘ciudad dormitorio’ con una triste noticia: una maestra de Primaria de un centro de este distrito malagueño fue agredida por la madre de uno de sus alumnos. Al parecer, la madre mostró su indignación por un presunto trato discriminatorio hacia su hijo, rompiéndole el labio a la profesora de un cabezazo. Con ello, fueron muchos los labios que se rompieron. Esos mismos labios que se emplean felizmente para besar y articular los sonidos se convirtieron en la víctima de una peculiar forma de resolver los conflictos personales y sociales que desdeñan la intervención de la corteza cerebral. El sistema límbico en estado puro, una orgía para la amígdala.

Es la comunicación la que se resquebraja, la que enmudece por el terror de la violencia o el imperio de las actitudes autoritarias y manipuladoras en el ejercicio del poder, según el caso. Pienso que no voy desencaminado al afirmar que la comunicación eficaz, sincera y no violenta, ha sido y sigue siendo, por todo ello, un auténtico imperativo moral. Así opina el reputado filósofo alemán Jürgen Habermas en su conocida ‘teoría de la Acción Comunicativa’. Por otra parte, ya desde los lejanos tiempos de Aristóteles sabemos que el uso de los principios de la Lógica –así, con mayúsculas- nos proporciona un precioso instrumento para la reflexión sobre el uso y el poder del lenguaje natural, así como un remedio eficaz para combatir las distorsiones y sesgos cognitivos que se han apoderado, como alienígenas, de demasiados cerebros aventados.

Adela Cortina

Como le gusta recordar a la filósofa española Adela Cortina, siguiendo las propuestas de Habermas y Karl-Otto Apel y sus respectivas reinterpretaciones de Karl Marx y Max Weber, tres son los intereses principales del conocimiento humano. El interés técnico (el propio de las acciones instrumentales) que nos impulsa al dominio de la naturaleza. El interés práctico delimita el terreno de la intersubjetividad y alude a la tendencia que tenemos a comprendernos mutuamente. El tercero de los intereses tiene unas miras más altas, porque va más allá del contexto del trabajo, gracias a la interacción social mediada simbólicamente en la acción comunicativa: la emancipación. En definitiva, la vieja utopía del trabajo tendría que verse superada por la utopía de la comunicación. ¿En un mundo de voces rotas?

Una comunicación no violenta que se precie, al estilo de la que propuso en su momento Marshall B. Rosenberg para mediar en el conflicto entre judíos y palestinos, como tuve ocasión de comentar en un artículo anterior, nos exigirá observar sin emitir juicios de valor, ser capaces de expresar los sentimientos tras su identificación, mostrar claramente nuestras necesidades, y transmitir sin tapujos lo que esperamos del otro, con el firme propósito de enriquecer nuestra propia vida. No hace falta romper labios, ni dar cabezazos, ni sangrar profusamente para que se reconozca nuestro presunto papel de víctima. En definitiva, mi optimismo antropológico me lleva a pensar que la ‘Comunicación No Violenta’ y la ‘Lógica’ pueden permitirnos aclarar, en las controversias humanas, lo que el miedo oscurece y nos impide llegar a acuerdos racionales, sin necesidad de judicializar los procedimientos, ni elevar la mentira y hasta la crueldad a los altares. El imperio de la violencia y la quiebra de los asideros del Derecho Internacional es harina de otro costal.

Valores democráticos

La educación tiene mucho que ver con todo esto, aunque no sea la panacea que todo lo soluciona, como aseveran con frecuencia los políticos y los moralistas. Como no podría ser de otro modo, la Unión Europea incluye como objetivo de los sistemas educativos velar para que se promueva de modo efectivo, entre los miembros de la comunidad escolar, el aprendizaje de los valores democráticos y de la participación democrática, con el fin de preparar a las personas para la ciudadanía activa. La Ética –esa materia que eliminara la LOMCE del currículo de la Secundaria y que no ha sido restituida plenamente en la LOMLOE, es uno de los goznes áureos sobre los que gira la asunción de la ciudadanía activa. Los filósofos pensamos que es urgente profundizar en los principios de la ética personal y social, a la vista de la proliferación de conductas que atentan contra la convivencia pacífica y renuncian a la negociación y al diálogo a la hora de intentar llegar al consenso, como la que me sirve de argumento en este artículo. La ética como materia de anteriores currículos ha incluido contenidos tan relevantes como la comprensión de la naturaleza de las relaciones humanas y la educación afectivo-emocional, el conocimiento de los derechos, deberes y libertades de los regímenes democráticos, las teorías éticas y los Derechos Humanos como referente universal, las estrategias para la superación de conflictos, la reflexión sobre la igualdad entre hombres y mujeres, las características de las sociedades actuales, la tolerancia, y la aceptación de las minorías y de la diversidad cultural. Como pueden observar, la Ética se ha convertido en una ‘necesidad’ impuesta por nuestra realidad social nacional e internacional, aunque la Unión Europea esté perdiendo los papeles –si no lo ha hecho ya en el genocidio de Gaza- como refugio, garante y mediador de los principios ilustrados de la racionalidad práctica y las virtudes públicas. Se nos avecina una especie de emancipación con voces rotas y dentaduras postizas.

No obstante, comparto con el catedrático de Literatura Javier Orrico, con el que coincidí en un Instituto madrileño (La tarima vacía, Sevilla, Editorial Alegoría, 2017), que el actual sistema educativo español, como otros anteriores, es una «mezcla de tecnocracia y santurronería». Propiamente «no educa», porque no enseña a vivir, no sirve para entrenar a niños, adolescentes y jóvenes para enfrentarse a la vida con ciertas garantías adaptativas y al no hacerlo colabora con la ignorancia, la desigualdad y el imperio de la injusticia. Para ello necesitan ser educados en la responsabilidad y el valor del esfuerzo, y al mismo tiempo, en la crítica y hasta en la rebeldía, algo que no se puede hacer con un almacén de conocimientos cada vez más menguado. Por otra parte, no hay que olvidar que los sistemas educativos posmodernos transmiten como norma la de «la vida inocente» caracterizada por el infantilismo y el victimismo. La despreocupación y la ignorancia juveniles que se prodiga entre la ciudadanía encuentran su paraíso en el consumismo y el relativismo desaforados, y sacralizan la figura del inmaduro perpetuo. Se acomoda en el trono social el perfil del mártir, el buen salvaje angelical a quien nadie se atreve a rechistar, porque no sería políticamente correcto.

No es malo que el alumnado español escuche de los profesionales de la enseñanza, de primera mano, que la vida no es ni un valle de lágrimas de raíces teológicas ni un videojuego adictivo. Ni que sus padres comprendan, como suscribiría el filósofo alemán Theodor Adorno en aquella conferencia radiofónica memorable de 1966 titulada ‘La educación después de Auschwitz’, que en la actualidad estamos asistiendo a la repetición de la barbarie, lo monstruoso y el terror de tiempos pasados, de la mano de la violencia con cualquier pretexto de orden ideológico o pragmático. En cualquier caso, no hay que renunciar a nada que abone nuestro bienestar o nuestro ocio protegido, salvo a la estupidez. En 1991, con motivo de la primera guerra del Golfo escribió el filósofo español Carlos Thiebaut en el número 18 de la revista ‘La balsa de la Medusa’ (p. 11): «La lógica bélica es también, como la religiosa, excluyente y, dicen que armada de sus razones, niega la razón y se abriga en la barbarie. Ante esta lógica de la barbarie, la tolerancia solo puede ser la necesitada virtud de los increyentes».