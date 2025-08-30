Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Opinión | Málaga de un vistazo

Alejandro García Maldonado

Alejandro García Maldonado

Los falsos profetas

No hubo nunca destino escrito por ningún iluminado ni raza superior que gozase de impunidad

Una más de Gaza.

Una más de Gaza. / Europa Press

La supremacía y el odio a lo desconocido siempre se han sabido vender muy bien. Tanto, que hasta sus víctimas favoritas, desconocedoras de serlo, lo han llegado a abrazar hasta hacerlo dogma. Como los árboles que eligieron al hacha como su líder porque su mango era de madera. Nunca hubo pueblo elegido, ni sangre derramada que lo ensalzase o hiciera más honorable. Como tampoco hubo tierra prometida ni a quemarropa alguno que justificara ninguna barbarie. Nunca existió imperio de tres milenios como auguraban los bizantinos, y tampoco el Tausendjähriges Reich, que de mil años duró doce en realidad. No hubo nunca destino escrito por ningún iluminado ni raza superior que gozase de impunidad. Y tampoco hubo ninguna gracia de ningún dios para aquel gallego. Lo que sí hubo y hay es precariedad, abusos y desigualdad, como hubo y hay hambre por decisión política. Lo que sí hubo y hay son niños que vienen a este mundo a ser gaseados, quemados, desnutridos y deshidratados. Y el genocidio viviente y la historia reciente nos demuestra que nadie está a salvo, porque cuando alguien es señalado por el águila que decide quién es o no digno de no ser bombardeado, ni siquiera los detractores más gigantes plantan cara. Porque ayer además de dinero había ideas, y hoy sólo queda el afán por lo primero. No existen frentes que refrenden impedir las masacres, y el veto de cualquier miembro del Consejo de Seguridad se respeta y se tiene en cuenta más que todas las millones de personas que denuncien la ignominia y el fracaso de la propia Humanidad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents