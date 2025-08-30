Los falsos profetas

Una más de Gaza. / Europa Press

La supremacía y el odio a lo desconocido siempre se han sabido vender muy bien. Tanto, que hasta sus víctimas favoritas, desconocedoras de serlo, lo han llegado a abrazar hasta hacerlo dogma. Como los árboles que eligieron al hacha como su líder porque su mango era de madera. Nunca hubo pueblo elegido, ni sangre derramada que lo ensalzase o hiciera más honorable. Como tampoco hubo tierra prometida ni a quemarropa alguno que justificara ninguna barbarie. Nunca existió imperio de tres milenios como auguraban los bizantinos, y tampoco el Tausendjähriges Reich, que de mil años duró doce en realidad. No hubo nunca destino escrito por ningún iluminado ni raza superior que gozase de impunidad. Y tampoco hubo ninguna gracia de ningún dios para aquel gallego. Lo que sí hubo y hay es precariedad, abusos y desigualdad, como hubo y hay hambre por decisión política. Lo que sí hubo y hay son niños que vienen a este mundo a ser gaseados, quemados, desnutridos y deshidratados. Y el genocidio viviente y la historia reciente nos demuestra que nadie está a salvo, porque cuando alguien es señalado por el águila que decide quién es o no digno de no ser bombardeado, ni siquiera los detractores más gigantes plantan cara. Porque ayer además de dinero había ideas, y hoy sólo queda el afán por lo primero. No existen frentes que refrenden impedir las masacres, y el veto de cualquier miembro del Consejo de Seguridad se respeta y se tiene en cuenta más que todas las millones de personas que denuncien la ignominia y el fracaso de la propia Humanidad.