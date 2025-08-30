Opinión | En corto
Incendio político inextinguible
Hasta en la peor guerra hay treguas, pero en la polarización política parece no haberlas. La última gresca, entre «factor clima» y «factor cerilla», sería pueril si no fuera porque los niños tienen más sentido. Que las altísimas temperaturas, fuera de las series históricas, han creado los condiciones para las últimas oleadas de incendios, no tiene la menor duda: hace solo dos semanas todos, técnicos y legos, lo veían así y cifraban su esperanza en un alivio térmico. Esta circunstancia se ve agravada por el vaciamiento de la población rural y consiguiente abandono del medio, creando las condiciones favorables para un incendio. Pero tampoco tiene duda que la acción de esa especie de malhechor que es el incendiario, cuya aparición se produce de modo indefectible cuando esas condiciones se dan, anda detrás de una gran parte de los siniestros. ¿Tan difícil resulta admitir esta triple evidencia?
