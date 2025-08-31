El fascismo y sus consecuencias

Miembros de Cruz Roja atienden a varios inmigrantes, que habían llegado a la playa del Sotillo en Gualchos- Castell de Ferro (Granada) / Pedro Feixas / EFE

La sombra alargada del fascismo no es una reliquia del pasado, sino un espectro que recobra forma en el discurso de la extrema derecha contemporánea. Partidos como Vox en España, pero también sus homólogos en Europa y más allá, han perfeccionado un guion peligroso: la apología de una ideología que, aunque se vista con ropajes modernos, anuncia el mismo odio que una vez llevó al continente al abismo. Su retórica antiinmigrante no es un mero argumento político más; es la piedra angular de un proyecto que busca erosionar la democracia desde dentro, señalando a un chivo expiatorio para ocultar las verdaderas crisis.

Esta estrategia no es nueva. La filósofa Hannah Arendt, refugiada huida del horror nazi, lo expuso con terrible claridad en su ensayo Nosotros, los refugiados. Allí, describe el proceso por el cual un grupo humano es despojado de su humanidad, convertido primero en extranjero indeseable, luego en amenaza y, finalmente, en un número sin derechos. Los nazis no comenzaron con las cámaras de gas; comenzaron con palabras. Con discursos que identificaban al «otro», el judío, el gitano, el disidente, como la causa de todos los males: la pobreza, la humillación nacional, la pérdida de identidad. La maquinaria de deshumanización necesitaba primero un relato que la justificara.

Hoy, ese relato se repite con una inquietante similitud. El inmigrante es presentado como un invasor, un delincuente potencial, una carga para el sistema sanitario y un peligro para una identidad nacional homogénea y ficticia. Se les niega su individualidad, sus sueños, sus tragedias y sus contribuciones, para ser agrupados en una masa amorfa y amenazante. Es más fácil odiar a una abstracción que a una persona con nombre y apellidos.

Pero lo verdaderamente perverso de este discurso es que constituye una gigantesca cortina de humo. ¿El verdadero problema es el inmigrante o la pobreza? La respuesta es obvia, pero incómoda. La pobreza, la desigualdad obscena, la precariedad laboral y la falta de oportunidades son crisis estructurales que requieren soluciones complejas, valentía política y recursos. Es infinitamente más sencillo (y electoralmente rentable) señalar a quien llega en patera o en pateras y gritar: «¡El problema es él!». Se vende la idea de que expulsando o rechazando al débil, la vida del nacional será mejor, un espejismo cruel que solo beneficia a quienes no quieren que se discutan los privilegios y los modelos económicos que generan exclusión para todos.

Esta instrumentalización del odio es el anuncio del fin de la democracia porque la democracia se fundamenta en el pluralismo, en la protección de los más vulnerables y en la deliberación basada en hechos, no en fobias alimentadas. Cuando un partido político construye su programa sobre la exclusión y la negación de derechos a un colectivo, está pisando el mismo terreno resbaladizo que conocemos demasiado bien. La historia nos ha dado una lección que no podemos permitirnos olvidar: la deshumanización del otro es siempre el preludio de la violencia.

Ya está bien. Está bien de mentiras, de medias verdades y de discursos de odio que envenenan nuestras sociedades. Frente a este relato tóxico, hay que oponer la evidencia: los inmigrantes son víctimas de la pobreza y la guerra, no sus causantes. Son la consecuencia de un mundo desigual, no el origen del problema. Recordemos las palabras de Arendt y no cometamos el error de pensar que «aquí no puede pasar». Ya está pasando. Y solo la firme defensa de los valores democráticos, la empatía y la justicia social puede detenerlo. El futuro de nuestra convivencia depende de ello.