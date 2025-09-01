Un pulmón amenazado

Los Montes de Málaga / L.O.

Era 1 de septiembre. Como hoy. Hace justo 13 años. La Costa del Sol batallaba por tercera jornada consecutiva frente al incendio que hasta 2021 permanecería como el peor de toda su historia. Ardieron más de 8.200 hectáreas de hasta seis municipios distintos. Las llamas partieron de la zona de Barranco Blanco, en el límite entre Coín y Alhaurín el Grande y se extendieron hacia Mijas, Marbella, Ojén o Monda. Después de un agosto en el que España veía cómo quedaban calcinadas más de 350.000 hectáreas es muy buen momento para reflexionar acerca de la fragilidad de nuestros bellos paisajes de montaña.

Málaga es y seguirá siendo un lugar ideal para practicar deporte activo en sus mil y una zonas de naturaleza casi virgen. Pero está en las manos de todos que cualquier leve negligencia o descuido sea detectada a tiempo, justo antes de que los daños sean absolutamente catastróficos. Es septiembre un mes especialmente complicado para hacer frente a estos grandes fuegos. Llegan las primeras tormentas, con vientos propios del invierno, y la vegetación se ha convertido después del seco verano en un combustible ideal para las llamas.

Aquel fin de semana de operación salida de agosto causó un caos inédito en el litoral malagueño. El incendio trazó un veloz itinerario hacia el litoral mijeño, al recorrer una docena de kilómetros en apenas cuatro horas. Más de 6.000 personas tuvieron que ser desalojadas con la amenaza del viento siempre presente. No se controló la situación hasta última hora de la tarde del domingo 2 de septiembre.

El azote del fuego obligó a cortar de manera intermitente la autopista de peaje AP-7, en el peaje de Calahonda, así como la vía que une por el interior Marbella y Coín. Igualmente quedaron cortadas las comunicaciones por carretera entre Fuengirola y Mijas con Alhaurín el Grande. Pero lo más duro fue conocer que dos residentes de origen alemán perdían la vida, al tiempo que otras cinco personas resultaban heridas de gravedad. No habría un incendio de tales magnitudes hasta que hace cuatro años ardiesen 8.400 hectáreas en Sierra Bermeja, la mayoría del término municipal de Estepona, aunque las llamas se originasen en Jubrique.

Escribimos páginas y más páginas sobre la importancia del turismo activo y de los visitantes que cada vez eligen más el interior de la provincia para disfrutar de sus vacaciones tanto durante el invierno como a lo largo del resto del año. Málaga es la locomotora andaluza en este segmento, al igual que ocurre dentro del turismo deportivo de manera específica.

Pero ninguno de esos máximos históricos que en el último año se han contabilizado serían posibles sin la fortaleza de un pulmón que sigue amenazado. No sólo por el fuego. También por la amenaza, como así consideran alcaldes malagueños de todo signo político y numerosas asociaciones y colectivos ciudadanos, de potenciales parques solares y eólicos. Temen que el paisaje heredado de padres y abuelos pueda desaparecer de la noche a la mañana, al calor de las grandes compañías energéticas.

Andalucía recibió el pasado año a 6,8 millones de viajeros en sus zonas de interior, hasta un 5,6% más que el año anterior. Y a diferencia de otros segmentos, en la provincia aumentó el gasto medio diario de estos visitantes en casi un 30%. Y como curiosidad son los andaluces los principales viajeros que eligen las zonas de naturaleza en suelo malagueño para pasar sus puentes festivos o periodos de descanso en fechas navideñas o Semana Santa.

Son las comarcas de Antequera o Ronda auténticos referentes. Pero también han generado en sus entornos una demanda extraordinaria espacios monumentales como el Caminito del Rey, en el Guadalhorce, o El Saltillo, en la comarca de la Axarquía, así como la Laguna de Fuente de Piedra o El Torcal antequerano. Asimismo despuntan entornos mediombientales protegidos como el nuevo Parque Nacional Sierra de las Nieves.

Si el 46% de los visitantes de estos espacios es andaluz nadie puede discutir que está en nuestras propias manos, casi de manera mayoritaria, esa responsabilidad conjunta por evitar negligencias que hasta que no llegue octubre, y las ansiadas lluvias, pueden salirnos bastante caras. Con penas que incluso pueden ser de prisión.