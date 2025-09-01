Reflexiones veraniegas

Creo que una parte importante de la sociedad estaría de acuerdo en que los impuestos nos reportaran el mayor retorno posible: menos demoras en la consulta del especialista o en una prueba diagnóstica; que los municipales acudan a imponer una autoridad que todos reconocemos en aras de armonizar la compleja convivencia cuando los que alquilan motos de agua siembran el terror entre los bañistas y zarandean a los locales que sacan el ‘llaüt’ los domingos, o cualesquiera otra que se les ocurra.

Lo anterior requeriría que los partidos políticos gobernantes tuviesen un horizonte más amplio. Porque cuatro años es muy poco tiempo y se impone el tacticismo. De forma que consumen parte de la legislatura desmontando las políticas de sus predecesores, mirando de reojo las encuestas que benefician o perjudican a la oposición, y luego está esa parte de la legislatura en la que no pasa nada porque entran en modo electoral procurando no meter la pata y gestionando exclusivamente los asuntos de trámite.

Por lo tanto, una legislatura de ocho años les permitiría prestarnos mayor interés. Porque tendrían más incentivos para elaborar un programa más pragmático, seleccionar mejor a sus candidatos y cargos de gestión, ser más ambiciosos en la consecución de una u otra política pública y llegarnos más al corazoncito.

Claro que el lector pensará que ocho años de aquello que no han votado se les pueden hacer muy largos, pero la alternancia en un sistema democrático supone aceptar lo que la mayoría ha votado, sean cuatro u ocho años. Cuando tienes expectativas a más largo plazo, por teoría de juegos, desarrollas incentivos que te predisponen a emplear más tiempo en pensar, en diseñar infraestructuras, sistemas de transporte, políticas industriales, monitorizar aquello que no está funcionando, e incluso marcarte metas más ambiciosas que sean valoradas por una amplia mayoría social que les facilite la reelección.

Los chinos tienen algo que nosotros no tenemos: un plan. Se propusieron ser líderes mundiales en electrificación de vehículos en 2007, ser líderes tecnológicos mundiales en 2035, ser la primera potencia económica en 2040, y lo van a conseguir porque las políticas de Trump y la inacción de la UE se lo ponen a huevo. La existencia de un partido único es su herramienta. Para un demócrata es indeseable, pero a ellos les está permitiendo conseguir sus objetivos. Y a nosotros, no.

Por tanto, replantearnos un ‘modo híbrido’ entre ellos y nosotros es una opción mediante legislaturas de ocho años, visto que, con las de cuatro, Europa se está quedando muy rezagada. ¿Los inconvenientes? Nuestro característico inmovilismo e intereses contrapuestos. Plantear el debate en la Unión Europea y acordar reformas electorales comunes tan complejas se antoja el Everest. No obstante, también es un incentivo para desarrollar la única propuesta inteligente que conozco, la de Mario Draghi, consistente en invertir en tecnología para alcanzar cotas de productividad que reduzcan la enorme brecha existente entre nosotros y los americanos y chinos. Porque somos no solo militar, sino tecnológicamente dependientes y ese, precisamente, es nuestro mayor hándicap. Solo cuatro de las grandes cincuenta tecnológicas del mundo son europeas. Y determinan una parte muy importante de nuestro futuro: no solo en el acceso a la información, sino en la creación de puestos de trabajo, capacidades militares, aumento de la producción y la innovación, nuevos modelos de negocio, expansión de las empresas, y, en resumen, mayor crecimiento económico y bienestar.

Pensarán que la ocurrencia es cosa del verano. Porque has evitado varias colisiones en la Vía de Cintura; que un ‘guiri’ despistado te haga un doble cambio de carril; el de la moto que te afeita la puerta; el de la furgoneta blanca que te empujaba con el morro; el del taxi te pitaba y, además, los parkings estaban llenos. Apagas el aire acondicionado del coche, sales a la calle y te sientes en Senegal; llegas al bar a trompicones y desparramado en la silla acabas divagando.

Suscríbete para seguir leyendo