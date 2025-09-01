Vapeadores

Una adolescente, con un vapeador. / EFE

De entre las mil y una maneras que uno puede elegir para matarse, el tabaco siempre ha triunfado en el marco del largo plazo. Sin embargo, a pesar de lo insalubre de esta costumbre ancestral y de la insistencia con la que las cajetillas actuales nos muestran sus desagradables efectos en todo órgano y en toda víscera, hubo un tiempo en el que la trama del fumar participaba de cierta liturgia estética, social e incluso cinematográfica. No hablo, por supuesto, de la tos minera o del pitillo a escondidas en el retrete del instituto, sino de la toma de tiempo que, entre la cerilla y el humo, envolvía la situación con un aura de misterio, inteligencia, poder o suspense.

Una pipa, por ejemplo, se alzaba como un atributo intelectual: un objeto de madera pulida que parecía convertir a cualquiera en profesor de Oxford o en personaje de novela rusa. El cigarro habano, en manos de un político o un financiero, tenía tanto de adorno como de declaración de intenciones. Y qué decir del cigarrillo en blanco y negro que, en las manos de Bogart o de Lauren Bacall, era tanto o más protagonista que el juego de miradas.

Fumar, en definitiva, no sólo era una necesidad, un vicio o una adicción, sino que podía responder a una actitud, a una estética y a un momento. No se trataba sólo de aspirar nicotina, sino de incuestionable teatralidad.

La insuperable serie Mad Men, bien supo entender y asumir la estética de este vicio que no por aparentar clase deja de ir de la mano del cáncer: ejecutivos trajeados, copas de whisky en mano y humo flotando en las reuniones como si formara parte del mobiliario de oficina. El tabaco era lenguaje, coreografía, atmósfera. Porque uno podía detestar el olor y sus consecuencias, pero, ojo, nunca negar el estilo.

Sin embargo, hoy por hoy, si la Sarita Montiel levantara la cabeza ya no fumaría un cigarro esperando al hombre que ella quiere, sino que chuparía un plástico de colores con batería recargable.

El cigarrillo electrónico, el famoso vapeador, que diría la RAE, ha colonizado el gesto humano y lo ha vuelto anodino. Donde antes había un mechero Zippo brillando en la penumbra, ahora hay un tubo fluorescente que se enciende como juguete de feria.

La escena lo dice todo: Una primera cita. Ella y él, vestidos con esmero, dispuestos a seducirse con cada palabra y cada mirada. El restaurante en penumbra, el vino aguardando en la copa, los silencios cargados de intención. Pero de pronto, él —o ella, que me da lo mismo— desvela un cilindro de plástico, chupado ya más de una vez, dicho sea de paso, y se lo mete en la boca para aspirar. El cacharro parpadea con un LED azul, y suelta una nube que huele a chicle de fresa o a pastel de vainilla. Y hasta aquí hemos llegado. Enciendan la luz, señores, que la magia ha muerto. La seducción, que se sostenía en los matices, queda arruinada por un gesto que roza lo ridículo. No hay liturgia, no hay misterio, no hay siquiera la coartada estética de un vicio antiguo. Sólo queda la adicción plastificada de nuestros días.

El vapeador es hijo de una época sin paciencia. El tabaco pedía tiempo, objetos, ritos: el paquete, el mechero, la cerilla, el cenicero. El cigarro tardaba en consumirse, se compartía en conversaciones, dejaba ceniza y olor a historia vivida. El vapeador, en cambio, está diseñado para la inmediatez. Se enchufa como un móvil, se compra en gasolineras, huele a gominola y no deja huella. Es el equivalente químico de las redes sociales: rápido, superficial, reciclable. Un sucedáneo que pretende sustituir al original sin entender que la sustancia del tabaco —más allá de su olor a muerte— también era estética, narrativa y memoria.

Porque no se trata aquí de defender el fumar, que mata, sino de constatar que, en este tiempo hostil, hasta los vicios se sustituyen por ansiedades.

Porque un vicio sin estilo, señoras y señores, para mí, que no he fumado nunca, no merece la pena. Si bien, en todo caso, puestos a escoger entre la tos de un pitillo mal apagado y el ridículo de un tubo de plástico con sabor a fresa, hasta la tos me parece, al menos, auténtica.