Vergüenza de agosto

Una y otra vez, nos preguntamos por la posibilidad de que las máquinas lleguen a pensar como los humanos, sobre todo desde la irrupción de la IA. Y percibo, a la vez, que nos invade como un deseo de que este momento disruptivo nos alcance. Y entonces, ya una misma cosa máquinas y humanos, desaparezca la tensión entre creador y criaturas. Todo un mismo bloque, una especie de «nueva materia», ante la cual nada podremos hacer puesto que nuestra humanidad estará implicada en el universo de nuestra propia realidad. Pero la verdad es que, al menos para mí, esta posibilidad apenas me interesa, porque lo que me tiene verdaderamente en vilo es el hecho, cada día en aumento, de la falta de pensamiento humano. Es decir, de la fragilidad de nuestros deseos para dar a luz soluciones auténticas a nuestra propia historia. Esto es lo que me quita el sueño, precisamente cuando agoniza un agosto vergonzoso por la evidente muestra de incapacidad humana para «pensar la realidad». Y aceptar el caos consecuente.

Hagamos un ejercicio de pensamiento elemental. Seguramente estamos cansados de lo que sucede en Ucrania, en Gaza, en Estados Unidos y hasta en Sudán, tan lejano él. Seguramente, tal cansancio tenga razones puntuales y seguras, porque parece que tantas barbaridades se han convertido en costumbre, en noticias repetitivas y, en definitiva, en «condición de posibilidad» para que nuestras sociedades mantengan su ritmo cotidiano. Pero me pregunto si hacemos algo positivo, creativo, rompedor para que la situación cambie y eso que llamamos justicia se haga nuevamente patente. Y me respondo que no, que apenas movemos un dedo para implicarnos en tanta barbarie. La pobre gente que es asesinada en Ucrania y en Gaza, por ejemplo, forman parte de nuestro actual «mapamundi» y comenzamos a ignorar el volumen de tamaños atrocidades. Dicho de otra manera: comienza septiembre, volvemos a las rutinas, recuperamos esas ausencias dolorosas, y puede fastidiarnos volver una vez más a los muertos, a las bombas, e incluso a esos magnates del dolor humano que nos persiguen. Se llaman Trump, Putin o el vecino de enfrente. Lejos de nosotros, la funesta manía de pensar. Pero que muy lejos.

Las Humanidades escolares y universitarias casi han desaparecido, por inútiles e improductivas. La misma Filosofía se bate en retirada. Y, desde que existe el ordenador, escribir parece que se ha hecho menos intensivo, más asequible y fácil. La creatividad está siendo sustituida por el mimetismo expresivo, olvidado el esfuerzo de reflexionar sobre los datos, cada vez más abundantes y dominantes. ¿Para qué pensar si todo está a mano, tan en la panza de todo mecanismo tecnológico? Y nos respondemos que para casi nada. Las máquinas de datos en cadena ya piensan por nosotros. Y, en lugar de perfeccionarnos como personas, nos dejamos la piel en perfeccionar las máquinas. Y cada vez más, nos inclinamos ante los «señores áulicos» de la tecnología como nuevos filósofos necesarios. Los filósofos de siempre carecen de relevancia… porque no son tan concretos y contundentes como las máquinas. Que en general, no se equivocan.

Todo este derrame de vulgaridad ha alcanzado casi su propio límite este agosto tan caluroso como sinvergüenza. Prácticamente, nada ha cambiado para bien, salvo los vanos intentos del señor Trump por contentar al señor Putin, y mucho menos a su compañero de camino Netanyahu, al que seguramente se le ha olvidado el Holocausto. Estos días, Europa se ha humillado ante unos Estados Unidos que persiguen sus propias libertades. Estos mismos días, esos Estados Unidos nos muestran su cara más totalitaria, con olvido de su larguísima historia democrática. Y, por supuesto, estos días, los mismos que antes, España se ha asumido en incendios voluptuosos y en un escondite miserable de nuestros líderes, incapaces de pensar algo novedoso e ilusionante. Estábamos de vacaciones… y el planeta se estremecía ante el desamor humano. Camus huido.

Desde aquí, me permito animarles a retomar «la costumbre de pensar». En los medios, en los parlamentos, en las familias, en todo centro de enseñanza. De lo contrario, seremos víctimas de nuestras propias máquinas, y entonces la tecnología sustituirá nuestra propia Humanidad. No pensar tiene estas voraces consecuencias. Casi me da escalofrío. Casi. Nos queda la presencia y la rebeldía.

