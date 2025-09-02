Camino a la igualdad en el sector tecnológico

Un trabajador de una empresa tecnológica malagueña. / L.O.

Hace poco más de tres meses concluía el bootcamp específico de Desarrollo Web Back-end y Cloud AWS re/Start que impartían la Asociación Arrabal-AID y Factoría F5 dentro de un amplio programa con una carga lectiva de más de 800 horas en el que participaba el Servicio de Empleo y Formación de la Diputación de Málaga, Amazon Web Services y Fundación la Caixa. Sólo puedo decir que inscribirme en esta formación ha supuesto una de las mejores decisiones que he tomado, orgullosa de abrir caminos a la igualdad en el sector tecnológico.

Yo había estudiado el grado superior de Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW), pero terminé en un momento muy difícil en el sector de la programación para profesionales sin experiencia: Muchas empresas únicamente buscaban programadores seniors y apenas conseguí hacer un par de entrevistas, por lo que tuve que trabajar de administrativa y luego de camarera. Un familiar me pasó la información del bootcamp y decidí apuntarme sin pensarlo. Repasé conocimientos que tenía olvidados y aprendí sobre muchas herramientas tecnológicas que están orientadas al mundo laboral; además de conseguir un buen grupo de amigos.

Aprendimos sobre desarrollo web con PHP y Laravel con nuevos proyectos cada semana y sobre la nube de AWS con certificación incluida; todo esto siempre en un ambiente de trabajo y de metodología activa. Trabajamos herramientas que usan las empresas, como por ejemplo Jira, y presentamos nuestros proyectos delante de un público desconocido que hizo las veces de jurado. Después de 7 meses de clases, proyectos, comederos de cabeza y sobre todo risas, el bootcamp se terminó y conseguí el trabajo que tanto deseaba en el sector, al realizar mis prácticas en una pequeña empresa malagueña llamada Bimaxpro.

Málaga es una ciudad en la que ha crecido mucho el sector tecnológico en los últimos años; algo bueno y a la vez no tan bueno. Cada vez hay más empresas que necesitan profesionales de la informática, pero al mismo tiempo hay muchísima gente que quiere trabajar y existe más competencia; convirtiendo la tarea de encontrar un trabajo en muy difícil para quienes no cuentan con experiencia, pero compensan esa circunstancia con muchas ganas y motivación.

No podemos olvidar cómo la informática es uno de esos sectores fuertemente masculinizados, donde los puestos principales los ocupan hombres y son muy pocas las mujeres que se atreven a crear su camino en un ámbito que les apasiona. Afortunadamente, cada vez somo más, hay más visibilidad e igualdad, y cursos como el bootcamp al que asistí ayudan a cambiar esa realidad. Por esto mismo, me gustaría poner de manifiesto la decidida apuesta de Arrabal-AID y Somos F5 al diseñar una formación donde las mujeres conformábamos la mitad del alumnado, mujeres con perfiles distintos, pero con tremendas ganas de aprender y crecer no solo profesionalmente sino también personalmente, para lo que resultó clave las llamadas “soft skills” (comunicación, trabajo en equipo, conocerse a uno mismo…).

El sector tecnológico está en crecimiento y cambio constante, así que me gustaría desde aquí animar a cualquier persona (especialmente a mujeres que carecen de referentes), decirles que se atrevan a dar el paso de aprender sobre programación web. Existen innumerables formas de adquirir conocimientos, ya sea con algún curso online, vídeos en Internet, un tutor personal o bootcamps y formaciones que con el acompañamiento adecuado pueden abrir mucho las puertas a cualquier persona con ganas de aprender cada día más. Nunca es tarde para dar el paso.