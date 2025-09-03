Apología de la rutina

Litoral de Málaga. / álex Zea

Amanece esta incipiente semana septembrina en una Málaga suspendida aún de un puente: Santa María de la Victoria, patrona de la ciudad. Quedan ya ausentes los días vacacionales. Cada despertar de este primer septenario es dibujado por el perfil de este mes, el cual para la gran mayoría de los semejantes contiene un título: retorno a la rutina. Aunque parezca aparentemente una discordancia, lo rutinario ofrece también muchas utilidades. En sociología, la rutina se interpreta como el conjunto de acciones repetitivas que se ejecutan de manera usual, generando pautas de actuaciones que regulan la existencia diaria tanto individual como colectiva; invita al orden, la eficiencia y seguridad al mecanizar los quehaceres: las rutinas son el resultado de la propia vida social y del fluir que la ahorma; reducen la necesidad del juicio constante; son prácticas las cuales se adquieren en el transcurrir temporal, formando un ámbito en nuestro ‘stock cultural’ asequible a las personas. La rutina es un fundamento inherente a lo cotidiano, ese espacio de la realidad donde se despliegan los argumentos y señas de semejanza que la comunidad comparte.

Entre los alicientes que aporta la rutina, nos hallamos frente a una mayor productividad profesional y un aumento en la satisfacción de programar el tiempo libre. Asimismo, cabe destacar la disminución de la ansiedad, estado muy vinculado al desasosiego: si manejas bien la agenda mental es más simple proceder sin dispersarse durante la realización de las actividades. Si deseamos que la rutina sea nuestra cómplice, ésta debe ser tolerante y efectiva. Consideren el derecho a persistir de forma activa en la rutina de la ilusión.