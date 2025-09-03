Incorregibles

Protesta en Kiev para reclamar a Trump que no ceda ante Putin. / SERGEY DOLZHENKO / EFE

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, califica al presidente ruso, Vladimir Putin, de “depredador”, entre otras lindezas diplomáticas.

Y le acusa hasta de la crisis de refugiados en Europa, olvidándose del papel de las guerras ilegales de EEUU en Oriente Medio con participación o no de la OTAN para derrocar gobiernos, que han provocado riadas de emigrantes.

Poder hacer frente militarmente a la Rusia de Putin, explica la alemana, es la lógica que subyace al plan de Bruselas de movilizar hasta 800.000 millones de euros para defensa.

Aumentar la presión sobre Rusia

La jefa de la “diplomacia” europea y ex primera ministra de la minúscula Estonia, Kaja Kallas, anima, a su vez, a los aliados a aumentar su presión sobre Rusia porque “el lenguaje de la fuerza es el único que entiende Putin”.

Hay que imponer nuevas sanciones, dicen los europeos, aunque ya van diecinueve paquetes sin que hayan logrado otra cosa que debilitar industrialmente a la propia Europa.

Hay que confiscar además los 300.000 millones de dólares que el banco central ruso tiene depositados en el extranjero y que algunos proponen utilizar para ayudar militarmente a Ucrania y reconstruir ese país cuando acabe la guerra.

Cuando acabe una guerra que los europeos hacen mientras tanto todo lo posible por prolongar, negándose no sólo a todo diálogo con Putin, al que solo insultan, sino entorpeciendo al mismo tiempo los esfuerzos de quienes lo intentan.

Poniendo mientras tanto el carro delante de los bueyes, franceses, británicos y alemanes hablan ya ofrecer a Ucrania “garantías de seguridad” similares a las del artículo 5 de la OTAN aunque ese país no forme parte de la alianza militar.

“Garantías de seguridad”

Y aunque el Gobierno de Donald Trump ya les ha explicado que en ningún caso pondrá Estados Unidos “botas en el suelo” y sólo podría en el mejor de los casos darles cobertura a los europeos desde el aire.

Da igual por cierto que el Kremlin haya dicho una y otra vez que en ningún caso tolerará la presencia de tropas de la OTAN, alianza militar enemiga, en la futura Ucrania por más que las disfracen de fuerzas de paz. Ése fue uno de los motivos por los que invadió el país vecino.

Los europeos se niegan a entenderlo como tampoco parecen entender que cada día que pasa, Ucrania pierde más ciudades, más territorio y más soldados mientras que aumentan entre éstos las deserciones.

Se engañan los gobiernos de Occidente cuando, creyéndose su propia propaganda, aseguran que la Rusia de Putin está cada vez más aislada.

La totalmente irracional política de aranceles de EEUU y las sanciones de Occidente a quienes comercian con Rusia no hacen sino estrechar lazos de países antes enemistados como China y la India y reforzar al llamado grupo BRICS.

Con sólo un 4,2 por ciento de la población del planeta, Estados Unidos sigue creyendo que, gracias a su poderío militar, puede todavía dominar el mundo. Y los europeos ni siquiera son capaces de quitarse de encima su enfermiza dependencia de Washington, su vasallaje.

