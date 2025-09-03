¿Ni poder ni valores?

Europa alardea de un arraigado sistema de valores, en el que llega a cifrar su identidad y autoestima, pero los valores, más allá de palabras, están hechos del valor que damos a cada cosa y lo que estemos dispuestos a hacer en los momentos críticos que los ponen a prueba. Por más que miremos a otro lado, nos escudemos en otras prioridades cercanas o dejemos pasar los días a la espera de que el temporal de muerte, hambre y destrucción amaine en Gaza, estamos ante uno de esos momentos. ¿Qué puede hacer Europa ante hechos tan terribles, cuáles son los resortes de que dispone?. Tomar conciencia de que no cuenta con muchos pone ante los ojos su propia impotencia, algo cada día más evidente. Pero si no sabe lo que en términos prácticos pueda hacer, al menos sí sabrá lo que no puede hacer: callar. Ese silencio está poniendo a prueba no ya su poder, sino sus mismos valores.