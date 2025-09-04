Opinión | En corto
Bienes de especial valor
Al diseñar una estrategia defensiva lo primero es identificar las amenazas, debidamente actualizadas y lo segundo priorizar los bienes a defender ante ellas. Cara a una revisión de la lucha contra el fuego sería criminal no contemplar la amenaza de un calentamiento que se traduce en periodos de altísimas temperaturas y en un nuevo tipo de incendios, muy difícil de contener. Por favor, no juguemos al escapismo por razones políticas, es mucho más que eso lo que está en juego. De igual modo se debe construir un nuevo modelo de preservación de los espacios protegidos, santuarios de la naturaleza a defender a toda costa, algunos de los cuales han sido muy castigados en la última oleada, quedando de manifiesto su vulnerabilidad. Pasar a primer plano la protección frente al fuego de esos espacios es lo mismo que hacemos al resguardar cualquier bien de especial valor. Tampoco juguemos con eso.
