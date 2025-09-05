Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Opinión | En corto

Pedro de Silva

Pedro de Silva

Un otoño tremendo

Al principio de curso se abren dos escenarios sucesivos. En el primero, en el que ya estamos, Sánchez hará un último intento, a la desesperada, para recomponer la «mayoría de investidura», echando a la caldera toda la madera de la que disponga. Si lo lograse, incluidos unos presupuestos (algo nada fácil), Sánchez tendría combustible hasta completar, o casi, la actual legislatura. Si no lo consigue, que es lo más probable, no tendría otra que disolver las cámaras y convocar elecciones, en las que sería de nuevo candidato del PSOE (ha pasado la oportunidad de preparar un relevo) con un programa a cara de perro y a toda orquesta, o sea, basado en las grandes cuestiones del momento político, nacional, internacional y global. Todo un reto al electorado, que no tiene costumbre. Un tercer escenario, de seguir gobernando sin presupuestos, sería tanto como circular por el arcén.

