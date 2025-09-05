Un otoño tremendo

Al principio de curso se abren dos escenarios sucesivos. En el primero, en el que ya estamos, Sánchez hará un último intento, a la desesperada, para recomponer la «mayoría de investidura», echando a la caldera toda la madera de la que disponga. Si lo lograse, incluidos unos presupuestos (algo nada fácil), Sánchez tendría combustible hasta completar, o casi, la actual legislatura. Si no lo consigue, que es lo más probable, no tendría otra que disolver las cámaras y convocar elecciones, en las que sería de nuevo candidato del PSOE (ha pasado la oportunidad de preparar un relevo) con un programa a cara de perro y a toda orquesta, o sea, basado en las grandes cuestiones del momento político, nacional, internacional y global. Todo un reto al electorado, que no tiene costumbre. Un tercer escenario, de seguir gobernando sin presupuestos, sería tanto como circular por el arcén.

